Energía solar bajo la lupa: comunidades mayas temen impacto ambiental en Yucatán

Un proyecto de generación de energía limpia en Yucatán ha encendido el debate entre habitantes de comunidades mayas que se preguntan si la producción de electricidad mediante paneles solares podría tener un costo ambiental para la región.

A unos kilómetros de Umán se proyecta la construcción de la Planta Solar Haab Kiin, considerada dentro de los planes de generación eléctrica para la Península de Yucatán.

Habitantes de Oxcum y Texán Palomeque temen pérdida de vegetación

La preocupación de pobladores de Oxcum y Texán Palomeque se centra en la posible transformación de alrededor de 250 hectáreas de vegetación, una extensión comparable a unas 350 canchas de futbol.

Jorge Cua, habitante de la zona, cuestionó que la producción de energía limpia implique la tala de esa superficie:

“Prometen que es una energía limpia. Sí, o sea, quién no va a estar de acuerdo a una energía como tal, ¿no? Pero, sin embargo, se están contradiciendo ellos mismos. O sea, van a talar casi de 250 hectáreas a 300 hectáreas”.

Fauna y cenotes, entre las preocupaciones por el proyecto solar

La inquietud de los habitantes va más allá de la vegetación. También expresan dudas sobre las afectaciones que podrían enfrentar la fauna y otros elementos del entorno natural.

Lucía Chan, pobladora de la comunidad, expresó:

“Hay cenotes, hay pajaritos, hay muchas cosas, hay de esos, dijeron ellos que si talaban, iban a encerrar a los animalitos”.

Energía limpia sin comprometer los recursos naturales de Yucatán

El desafío, señalan especialistas y autoridades, no es frenar el desarrollo de energías limpias, sino asegurar que estos proyectos se desarrollen sin comprometer los recursos naturales de la entidad.

Mientras tanto, habitantes de la zona solicitan información clara sobre el futuro de la fauna, el acuífero y la biodiversidad que dependen de esas superficies, así como sobre las consecuencias acumuladas que podría generar la transformación de cientos de hectáreas para la instalación de paneles solares.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.