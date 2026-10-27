En Yucatán, hasta las ánimas regresan para bailar jarana

Bailan jarana en Yucatán por Día de Muertos. Foto: Kattia Espinosa

En el estado de Yucatán, la Vaquería de las Ánimas combina la jarana con la celebración del Hanal Pixán, el Día de Muertos local. De esta manera, en Mérida, bailarines caracterizados rindieron homenaje a sus seres queridos fallecidos con música, vestimenta tradicional y danzas folclóricas.

¿Qué es la Vaquería de las Ánimas?

La vaquería es una de las fiestas más representativas de Yucatán, con orquestas, mujeres vestidas de terno y parejas que zapatean al ritmo de la jarana. Sin embargo, durante el Hanal Pixán, esta celebración adquiere un significado especial.

Los jaraneros se pintan el rostro para representar a las ánimas que, de acuerdo con la tradición, regresan al mundo de los vivos durante estas fechas.

Este año, los bajos del Palacio Municipal de Mérida se convirtieron en escenario de la Vaquería de las Ánimas. Antes del espectáculo, hubo rezos y una explicación sobre el altar tradicional yucateco.

Fabricio Hernández, integrante del ballet folclórico, explicó que la presentación busca recordar a quienes ya no están.

“Las personas que ya no estén entre nosotros aún existen y están presentes”, señaló.

Por su parte, Andrea Vázquez destacó la oportunidad de compartir las tradiciones de Yucatán con el público.

“Es un orgullo y un privilegio estar aquí bailando nuestras culturas”, expresó.

Turistas destacan la cultura de Yucatán

La celebración también llamó la atención de visitantes que reconocieron el valor cultural de la música y los bailes tradicionales.

Aida Carrillo consideró que el Hanal Pixán permite recordar a los antepasados y conocer cómo celebraban estas fechas.

En tanto, el turista Musop Rossano destacó la singularidad del baile folclórico yucateco, especialmente por la vestimenta y la caracterización de los bailarines.

De esta manera, la Vaquería de las Ánimas une la jarana con la memoria de los difuntos.

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