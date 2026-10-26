Contaminación del agua en Yucatán: hallan coliformes fecales y nitratos en 17 muestras de pozos y cenotes

La contaminación del agua en Yucatán preocupa a comunidades que desde hace más de cinco años denuncian malos olores, presencia de moscas y dificultades para acceder al recurso. En entrevista para “A las Nueve en Uno“, Carlos Samayoa, coordinador de la campaña “México al Grito de Salva”, informó que, tras un muestreo realizado en agosto en seis comunidades, se detectaron coliformes fecales y totales en niveles que rebasan las normas de salud del país, así como nitratos por encima de los niveles considerados tolerables para el organismo humano por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con Samayoa, se analizaron 17 muestras de agua de pozos y cenotes utilizados por la población, con la colaboración de un laboratorio certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación. El activista señaló que las comunidades afectadas se encuentran cerca de instalaciones de megagranjas porcícolas, algunas con hasta 50 mil cerdos, cuya expansión ha coincidido con el deterioro de las condiciones de vida. Sin embargo, aclaró que todavía no se ha determinado exactamente de dónde proviene la materia fecal detectada en las muestras.

Ante esta situación, Samayoa pidió a las autoridades reforzar la vigilancia y garantizar un monitoreo continuo de la calidad del agua, además de atender las afectaciones que enfrentan actualmente las comunidades.

También solicitó una moratoria para impedir la instalación de nuevas granjas de este tipo hasta determinar cuánto puede soportar el acuífero de la península de Yucatán.

Samayoa advirtió que el agua subterránea de la península está conectada y pidió monitorear su calidad de manera continua.

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