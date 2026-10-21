Greenpeace México exige frenar megagranjas porcícolas por contaminación de cenotes en Yucatán

Cenotes contaminados en Yucatán. Foto: Greenpeace

Greenpeace México exigió detener la instalación de nuevas megagranjas porcícolas y las ampliaciones de las existentes en la Península de Yucatán, al señalar que los desechos de estas instalaciones contaminan el agua subterránea y ponen en riesgo los cenotes, las comunidades y los ecosistemas de la región.

A través de una publicación en redes sociales, la organización ambiental pidió reforzar las medidas de protección del acuífero, garantizar el cumplimiento de las normas regulatorias y defender el derecho de las comunidades al agua limpia y a un ambiente saludable.

¿Por qué Greenpeace pide frenar las megagranjas porcícolas?

De acuerdo con Greenpeace México, la Península de Yucatán depende fundamentalmente del agua subterránea para el consumo humano, las actividades productivas y el sostenimiento de sus ecosistemas.

Sin embargo, la organización advirtió que esta agua se ha contaminado con los desechos de las megagranjas de cerdos. Explicó que las características del suelo de la región, que es altamente permeable, facilitan que los contaminantes se filtren desde la superficie hasta el acuífero.

Ante esta situación, Greenpeace llamó a tomar medidas para evitar que el ecosistema alcance puntos críticos irreversibles.

Las medidas que exige Greenpeace para proteger los cenotes

La organización ambiental planteó cuatro acciones para frenar la contaminación del agua y proteger los ecosistemas de la Península de Yucatán:

Prohibir nuevas megagranjas: decretar la prohibición total de nuevas instalaciones de granjas industriales y de ampliaciones de las existentes, debido a que, según Greenpeace, el acuífero afectado no puede soportar más descargas de desechos.

decretar la prohibición total de nuevas instalaciones de granjas industriales y de ampliaciones de las existentes, debido a que, según Greenpeace, el acuífero afectado no puede soportar más descargas de desechos. Reforzar la regulación: implementar y garantizar el cumplimiento de las normas regulatorias, además de mantener un monitoreo constante de la calidad del agua.

implementar y garantizar el cumplimiento de las normas regulatorias, además de mantener un monitoreo constante de la calidad del agua. Proteger los derechos de las comunidades: garantizar el acceso al agua limpia y el derecho a vivir en un ambiente saludable.

garantizar el acceso al agua limpia y el derecho a vivir en un ambiente saludable. Preservar la Selva Maya: priorizar la protección integral de este ecosistema, así como de las comunidades que habitan en él, su biodiversidad y su acuífero.

Greenpeace llama a defender el agua en la Península de Yucatán

Greenpeace México llamó a la ciudadanía a sumarse a la defensa de los cenotes y la protección del agua subterránea mediante la firma de una petición difundida por la organización.

El colectivo ambiental sostuvo que proteger el agua significa proteger el futuro, en un llamado que pone el foco en los efectos de las actividades porcícolas sobre el acuífero y la necesidad de preservar los recursos naturales de la Península de Yucatán.

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