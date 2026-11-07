Trabajadores del Poder Judicial en Yucatán mantienen paro pese a aumento salarial

Poder Judicial de la Federación. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Yucatán se sumaron al paro de labores para exigir mejores condiciones laborales, pese a que el Órgano de Administración Judicial anunció fechas para el pago de prestaciones y un incremento salarial de 4.5%.

Los representantes sindicales consideraron que estas medidas no resuelven el fondo de sus demandas y las calificaron como un intento de tranquilizar a la base trabajadora.

“Para nosotros esto es solamente una manera como de tranquilizar a la base trabajadora y la realidad es que la base trabajadora despertó después del 24, y es la única oportunidad que tenemos ahora de luchar por nuestros derechos”, Rocío Shae Ortiz, delegada sindical del PJF.

¿Cuándo pagarán el aguinaldo y el aumento salarial?

El Órgano de Administración Judicial informó que la primera parte del aguinaldo se depositará el próximo 13 de noviembre, mientras que la segunda se pagará el 5 de enero.

También confirmó un aumento salarial de 4.5% para trabajadores de los niveles 12 al 34. El incremento se reflejará en la segunda quincena de noviembre y tendrá carácter retroactivo a enero de este año, por lo que la diferencia correspondiente será cubierta en diciembre.

Sin embargo, entre los trabajadores persiste la inconformidad por sus percepciones económicas.

Enrique Castillo, trabajador del Poder Judicial de la Federación, aseguró que llevan más de una década sin recibir aumentos salariales.

“Hace más de 10 años que nosotros no recibimos ningún tipo de aumento de sueldo, entonces si algo pudiéramos decir o pedir es que también el órgano de administración sea sensible a las necesidades de la base trabajadora”, Enrique Castillo, trabajador del Poder Judicial de la Federación

Trabajadores también rechazan evaluaciones de desempeño

Otro motivo de inconformidad son las evaluaciones de desempeño previstas para diciembre.

Ante los reclamos, el Órgano de Administración Judicial aseguró que estos ejercicios tendrán únicamente fines diagnósticos y que no implicarán despidos ni pérdida de plazas.

Mientras tanto, los trabajadores mantienen el paro y sus exigencias de certeza laboral, mejores salarios y condiciones de trabajo.

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