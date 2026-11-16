Funcionario solicitó el recinto para evento diplomático. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que fueron sancionadas 82 personas servidoras públicas, además de particulares y empresas, por distintas irregularidades en en el Gobierno federal. Entre los casos destaca el de Martín Borrego Llorente, exjefe de Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien fue inhabilitado durante un año por utilizar una autorización para realizar un evento oficial en el Museo Nacional de Arte (MUNAL), cuando en realidad se trató de la celebración de su propia boda .

De acuerdo con la dependencia, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso la sanción luego de que se acreditó que Borrego solicitó el uso del Salón de Recepciones del museo bajo el argumento de organizar un acto diplomático, pero lo utilizó para celebrar su boda.

“Semarnat”:

Porque Martín Borrego Llorente renunció a la Semarnat tras el uso indebido del Museo Nacional de Arte para su boda. pic.twitter.com/EU480CwztV — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) December 10, 2024

Inhabilitan un año a Martín Borrego por evento personal en el MUNAL

El caso ocurrió el 4 de octubre de 2024, cuando se realizó una celebración en el Salón de Recepciones del MUNAL. El espacio había sido solicitado por Borrego, entonces jefe de Oficina de la SRE, con el argumento de organizar un coctel por el 89 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Rumania.

Sin embargo, la investigación determinó que el evento fue de carácter personal. Por ello, el exfuncionario recibió una inhabilitación por un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

La celebración generó polémica en diciembre de 2024, cuando se dieron a conocer imágenes y detalles del encuentro. En ese momento, Borrego sostuvo que no se trató de una boda, sino de un evento diplomático, y afirmó que se pagó con recursos privados. También reconoció que fue impropio solicitar el espacio mediante un correo institucional.

Tras la controversia, presentó su renuncia al cargo que ocupaba en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Otros funcionarios, inhabilitados hasta por 10 años

La Secretaría Anticorrupción informó que las sanciones derivaron de investigaciones en distintas dependencias federales. Entre las irregularidades acreditadas por el TFJA destacan:

Comisión Federal de Electricidad (CFE): un funcionario fue inhabilitado por 10 años y recibió una sanción económica de 119 millones de pesos por omitir la defensa legal de la institución en cuatro juicios laborales.

un funcionario fue inhabilitado por 10 años y recibió una sanción económica de 119 millones de pesos por omitir la defensa legal de la institución en cuatro juicios laborales. Petróleos Mexicanos (Pemex): una trabajadora recibió 10 años de inhabilitación y una sanción económica de 854 mil pesos por continuar cobrando el apoyo de gasolina de un vehículo que ya había vendido.

una trabajadora recibió 10 años de inhabilitación y una sanción económica de 854 mil pesos por continuar cobrando el apoyo de gasolina de un vehículo que ya había vendido. Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo: dos funcionarios fueron inhabilitados por 10 años y deberán cubrir solidariamente una indemnización de 33 millones de pesos por un convenio que ocasionó un daño al erario.

dos funcionarios fueron inhabilitados por 10 años y deberán cubrir solidariamente una indemnización de 33 millones de pesos por un convenio que ocasionó un daño al erario. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): una funcionaria fue inhabilitada por 10 años y sancionada económicamente con 1.7 millones de pesos por modificar registros de cotización de derechohabientes.

Las sanciones también incluyeron destituciones, suspensiones e inhabilitaciones por faltas no graves en instituciones como la Guardia Nacional, el Banco del Bienestar, el Servicio de Administración Tributaria y distintas secretarías.

La dependencia precisó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones y que defenderá las sanciones ante las instancias correspondientes.

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