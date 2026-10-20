13.5 MDP para mejorar escuelas en Zacatecas capital: Miguel Varela

El presidente municipal Miguel Varela Pinedo. Foto: Gobierno de Zacatecas

El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, ha anunciado la inversión de 13.5 millones de pesos (MDP) a mejoras de infraestructura y equipamiento escolar mediante el programa “El Alcalde en tu Escuela”, indicando que durante el ciclo escolar 2025-2026 ha visitado 263 de las 290 instituciones de educación básica, media superior y superior de la capital.

Anuncian inversión de 13.5 MDP para mejorar infraestructura de escuelas en Zacatecas

Las acciones buscan atender las necesidades planteadas por directivos, docentes, madres y padres de familia, con intervenciones que incluyen construcción de domos, instalación de cercos perimetrales, colocación de mallas y rejas, así como rampas de accesibilidad para personas con discapacidad.

Las mejoras, también incluyen trabajos de impermeabilización, pintura y remodelación de aulas y sanitarios, además de la colocación de pasto sintético y la entrega de computadoras y proyectores.

En materia de infraestructura deportiva, se contempla la intervención de siete espacios escolares, de los cuales dos se encuentran próximos a concluir, lo que permitirá ampliar las alternativas para la práctica de actividades físicas dentro de los planteles.

Para Miguel Varela, atender las necesidades de las escuelas representa una tarea fundamental para fortalecer las condiciones en las que niñas, niños y jóvenes desarrollan su formación académica. Por ello, el programa busca mantener el contacto con las comunidades educativas y dar seguimiento a sus peticiones, priorizando mejoras que respondan a las necesidades de cada institución.

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