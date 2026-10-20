Localizan con dron a menor, víctima de probable secuestro virtual en Zacatecas

Uso de dron para rescatar a menor. Foto: Omar Hernández

Un adolescente de 14 años, señalado como víctima de un probable secuestro virtual, fue localizado por personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Zacatecas luego de un operativo de búsqueda que incluyó el uso de un dron de largo alcance, confirmaron este lunes las autoridades.

Localizan a menor con ayuda de dron en Zacatecas capital

La Unidad Científica de la dependencia recibió el reporte sobre el posible ilícito y, a partir de labores de análisis e inteligencia, desplegó la intervención para ubicar al menor y salvaguardar su integridad.

Como parte de las acciones, los elementos utilizaron el dron para realizar un reconocimiento aéreo, lo que permitió detectar al joven en un cerro situado cerca del Paseo Díaz Ordaz, en el municipio de Zacatecas.

Una vez identificado el sitio, los policías establecieron contacto con el adolescente, le brindaron protección y resguardo, y gestionaron su traslado seguro ante las autoridades competentes.

Autoridades darán seguimiento a caso de menor víctima de secuestro virtual

Posteriormente, el menor fue presentado en calidad de víctima ante la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y la Delincuencia de Alto Impacto (FECSEDAI), instancia que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública indicó que mantiene acciones de prevención, análisis, inteligencia y atención ciudadana orientadas a combatir modalidades delictivas como la extorsión y el secuestro virtual, con el fin de proteger la integridad de las personas y contribuir a la pacificación del estado y al bienestar de las familias.

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