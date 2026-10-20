“Estamos haciendo el cambio”: Miguel Ángel Varela destaca obras y turismo en Zacatecas; va por más en 2027

La capital de Zacatecas impulsa actividades culturales, obras públicas y acciones turísticas para mejorar la experiencia de los visitantes y la calidad de vida de sus habitantes, aseguró Miguel Ángel Varela, presidente municipal, en entrevista con Uno TV.

Además, el alcalde también confirmó que buscará participar en la contienda electoral de 2027.

Zacatecas apuesta por el turismo y la cultura

El alcalde señaló que, durante los dos años de su administración, se han realizado acciones para mejorar los espacios públicos y atraer visitantes. Entre ellas mencionó festivales culturales, actividades turísticas y la rehabilitación de calles y avenidas.

“Allá en Zacatecas estamos implementando actividades importantes en el fortalecimiento de la cultura y el turismo con la creación de la banda sinfónica. Zacatecas es la segunda ciudad que más museos tiene en nuestro país, detrás de la Ciudad de México”.

Entre las actividades próximas, destacó el Festival del Pan Tradicional, que, según dijo, contará con la participación de más de 400 panaderos de Zacatecas y de otros estados, como Michoacán y Aguascalientes.

Obras públicas y seguridad, entre las prioridades

En materia de seguridad, Varela Pinedo aseguró que los homicidios en la capital registran una disminución considerable frente a 2022 y 2023. De acuerdo con sus declaraciones, durante esos años se contabilizaban alrededor de 130 homicidios.

“Zacatecas tiene una reducción de más de 70% en los índices de inseguridad; llevamos tres homicidios en este año, a diferencia de 2022, 2023, donde había hasta 130 homicidios”.

En infraestructura, informó que su administración ha pavimentado 45 avenidas y calles, rehabilitado espacios deportivos y reforestado la ciudad con más de 6 mil árboles.

También destacó la adquisición de más de 60 camiones recolectores de basura como parte de las acciones para mejorar los servicios públicos de la capital.

Varela confirma aspiraciones políticas rumbo a 2027

El alcalde, quien milita en el Partido Acción Nacional (PAN), confirmó que tiene interés en participar en las elecciones de 2027, cuando se renovará la gubernatura de Zacatecas, además de alcaldías y diputaciones.

“Soy un aspirante de esta renovación que habrá en el estado de Zacatecas”, afirmó.

También planteó la necesidad de un cambio en el estado y utilizó la frase “la nueva toma en Zacatecas” para describir su proyecto.

Confrontación con David Monreal y propuestas para el estado

Al hablar de su relación con el gobernador David Monreal, Varela sostuvo que los desacuerdos políticos se intensificaron por su oposición al proyecto del viaducto elevado, una obra que, según sus declaraciones, tendría un costo superior a 3 mil 650 millones de pesos.

“En Zacatecas defendimos el patrimonio de los zacatecanos al no permitir que se construyera el viaducto elevado, el segundo piso que quería construir David Monreal. Una obra de más de 3 mil 650 millones de pesos, dividida en 3.6 kilómetros, que, además de lo costoso de esta obra, ponía en riesgo el nombramiento de ciudad patrimonio ante la UNESCO, donde únicamente 10 ciudades tenemos este nombramiento a nivel nacional”.

Finalmente, planteó tres prioridades para el estado:

Mejorar la seguridad

Fortalecer el equipamiento de los hospitales

Generar empleos mediante la atracción de inversión privada nacional y extranjera

Varela resumió su gestión con una frase: “Estamos haciendo el cambio”.

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