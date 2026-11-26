Dulce Guadalupe, estudiante de secundaria está grave en el hospital. Foto: Pexels

Con respiración asistida por un aparato y soporte vital artificial, Dulce Guadalupe, estudiante de tercer grado de la Secundaria Federal Juan Pablo García, se encuentra en estado grave en el Hospital General de Zacatecas. Así lo confirmó este jueves su madre, María Tovar, quien exige una investigación exhaustiva y responsabiliza a otra alumna por el golpe que la dejó en esa condición.

La adolescente ingresó de emergencia el lunes luego de recibir un fuerte impacto en la nuca. Compañeros de clase relataron que el hecho ocurrió durante una discusión con otras estudiantes en el área deportiva del plantel, en la hora de descanso y sin supervisión. Según esa versión, Dulce habría caído tras ser empujada.

Madre de Dulce desestimó la explicación de la escuela y presentó una denuncia ante la Fiscalía estatal

María Tovar, quien se enteró del incidente mientras trabajaba, desestima la explicación de la escuela de que se trató de un accidente por lo que presentó una denuncia que ya es atendida por la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La madre sostiene que el personal del plantel no reaccionó con la urgencia necesaria para salvar la vida de Dulce: el trabajador social, el médico escolar y la subdirectora no intervinieron de inmediato y dejaron pasar cerca de una hora antes de informar a la directora.

El secretario de Educación de Zacatecas, Armando Delgadillo Ruvalcaba, confirmó que la menor permanece internada en el Hospital General y que la Fiscalía investiga lo ocurrido. Informó que las clases en la secundaria fueron suspendidas después de que un grupo de estudiantes cerrara el plantel y realizara pintas. En el portón principal se leen varios mensajes con letras rojas y una cartulina negra que demanda: “Queremos justicia para Dulce”.

Delgadillo Ruvalcaba aceptó que existen versiones encontradas entre el personal de la escuela, por lo que se abstuvo de emitir un pronunciamiento hasta contar con el dictamen pericial de la Fiscalía.

La Secretaría de Educación, en coordinación con la de Salud, da seguimiento al caso y brinda acompañamiento a la familia. El funcionario evitó precisar el estado de salud actual de la estudiante al no disponer de un reporte médico actualizado.

Dependencia posteó fallecimiento de la alumna cuando está siendo atendida en el hospital

Un error de comunicación generó mayor tensión. La noche del miércoles, la Secretaría de Educación publicó en sus redes sociales un mensaje en el que lamentaba “el fallecimiento de una alumna de la Escuela Secundaria Federal ‘Juan Pablo García’, ubicada en la colonia Filósofos”. Minutos después la publicación fue eliminada, tras confirmarse que Dulce continuaba siendo atendida en el Hospital General.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos se pronunció a través de un comunicado este jueves informando la apertura de una queja de oficio “con el propósito de investigar posibles actos u omisiones de autoridades que pudieran constituir vulneraciones a los derechos humanos”, refiere la publicación.

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