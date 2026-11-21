Tendrá una capacidad para 10 mil estudiantes. Foto: Gobierno de México

La presidenta informó que el nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos busca ampliar los espacios de educación superior; también destacó que las becas son una herramienta para atender las causas de la violencia.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la construcción de un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en Zacatecas, con capacidad para recibir a 10 mil estudiantes, y encabezó la entrega de tarjetas de la beca Gertrudis Bocanegra para jóvenes universitarios.

Sheinbaum amplía oferta educativa en Zacatecas. Foto: Gobierno de México

Durante un evento realizado este 21 de noviembre en Villanueva, Zacatecas, la mandataria explicó que el proyecto busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior, ante la demanda de espacios universitarios en la entidad.

Sheinbaum señaló que, de acuerdo con el gobernador David Monreal, alrededor de 10 mil jóvenes se quedan sin oportunidad de ingresar a una universidad, por lo que se decidió ampliar la capacidad del nuevo campus.

“Estamos construyendo la Universidad Nacional Rosario Castellanos aquí en Zacatecas. (…) Ese campus lo vamos a hacer para 10 mil jóvenes, para que nadie se quede sin estudiar la universidad”, afirmó.

Sheinbaum afirma que educación y becas ayudan a prevenir la violencia

Durante su mensaje, la presidenta sostuvo que garantizar el acceso a la educación y entregar apoyos económicos a los estudiantes son medidas para atender las causas que llevan a algunos jóvenes a acercarse a grupos delictivos.

“Si durante años no se hubiera abandonado el sistema educativo, no habría la violencia que hay en el país; eso se los puedo asegurar. La única manera de atender la causa por la que jóvenes deciden acercarse a un grupo delictivo es darles educación y darles una beca”, expresó.

La mandataria también destacó que, gracias a la beca Rita Cetina, este año 400 mil jóvenes más se inscribieron a la preparatoria a nivel nacional.

¿Cuántos estudiantes reciben becas en Zacatecas?

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, informó que en Zacatecas 320 mil 893 estudiantes, desde preescolar hasta universidad, reciben alguno de los apoyos educativos.

Detalló que estos programas representan una inversión de 2 mil 142 millones de pesos en la entidad, que además forma parte de los cinco estados donde se entrega la beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes universitarios.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 contempla 1.3 billones de pesos para educación.

Entre los recursos previstos mencionó un incremento de 187 mil a 190 mil millones de pesos para becas, así como un aumento presupuestal para las Universidades Benito Juárez y recursos adicionales para el mantenimiento de planteles educativos mediante el programa La Escuela es Nuestra.

Beneficiaria destaca apoyo para continuar sus estudios

Durante la entrega de tarjetas de la beca Gertrudis Bocanegra, Anelvi Jazmín Jaramillo Pérez, beneficiaria del programa, agradeció el apoyo y explicó que representa una oportunidad para cubrir los gastos de traslado a sus centros de estudio y prácticas profesionales.

En tanto, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, agradeció a la presidenta por impulsar los programas de becas y ampliar las oportunidades educativas para los jóvenes de la entidad.

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