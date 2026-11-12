Producción de maíz en México cae: importará más del que produce, alerta sector agrícola

México importará alrededor de 26 millones de toneladas de maíz en 2026, mientras que su producción nacional llegará apenas a 22.7 millones, por lo que el país comprará en el extranjero más grano del que cosecha, advirtió Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.

En entrevista con Pablo Valdés y Sandra Moreno en A las Nueve en Uno, el especialista señaló que la producción de maíz pasó de 27 millones de toneladas en 2018 a una estimación de 22.7 millones para 2026, una reducción de 16%.

Anaya atribuyó el retroceso a la falta de políticas públicas que impulsen la producción, así como a la eliminación de programas de ingreso objetivo, agricultura por contrato, coberturas, financiamiento, seguros e innovación tecnológica.

El director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas afirmó que la disminución de las siembras no obedece principalmente a la falta de agua, sino a los costos de producción y la incertidumbre sobre los precios.

El problema, advirtió, no se limita al maíz. México importa alrededor de 70% del trigo que consume.

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