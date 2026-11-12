Sheinbaum habla con Pedro Sánchez; aseguran que México y España viven “etapa renovada”

Sheinbaum habla con Pedro Sánchez. Foto: @Claudiashein

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una videollamada con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la que abordaron la relación bilateral y acordaron colaborar para conmemorar los 50 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum aseguró que la relación entre México y España vive una “etapa renovada de diálogo y colaboración”, además de destacar los vínculos económicos, políticos y diplomáticos que mantienen ambas naciones.

En videollamada con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, reafirmamos que la relación entre ambos países vive una etapa renovada de diálogo y colaboración. Somos socios en materia económica, política y diplomática; compartimos la voz progresista y defensora de la… pic.twitter.com/jZvbwIwE6a — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 12, 2026

Sheinbaum y Pedro Sánchez reafirman colaboración entre México y España

La mandataria mexicana compartió detalles de la conversación que sostuvo con Pedro Sánchez, en la que ambos hablaron sobre los lazos históricos que unen a los pueblos de México y España.

En su publicación, Sheinbaum señaló que los dos países mantienen una relación de colaboración en distintos ámbitos.

“Somos socios en materia económica, política y diplomática; compartimos la voz progresista y defensora de la democracia y la prosperidad social”.

La presidenta también indicó que durante la videollamada reafirmaron su disposición para mantener el diálogo y la colaboración entre ambos gobiernos.

México y España preparan conmemoración de relaciones diplomáticas

Otro de los temas abordados fue la conmemoración de los 50 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y España, que, de acuerdo con lo señalado por Sheinbaum, se celebrará el próximo año.

La mandataria informó que ambos gobiernos acordaron trabajar de manera cercana para preparar esta celebración.

“Acordamos colaborar de manera cercana para celebrar 50 años del restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas, que se realizará el próximo año”.

Hablan sobre proyecto cultural del exilio español

Durante la videollamada, Sheinbaum y Sánchez también conversaron sobre el proyecto conjunto “México: tierra de acogida. Libros del exilio español y diálogos de ultramar”.

La iniciativa fue mencionada por la presidenta como parte de los temas relacionados con los vínculos históricos entre ambos pueblos.

En su mensaje, Sheinbaum destacó que la conversación permitió abordar tanto la colaboración actual entre México y España como los proyectos culturales y la próxima conmemoración diplomática.