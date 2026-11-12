Bancos cerrarán el lunes 16 de noviembre; estos servicios seguirán disponibles

Foto: Cuartoscuro

¡Que no te sorprenda el punte! Si tienes algún trámite bancario pendiente, toma tus precauciones. Las sucursales bancarias de México suspenderán sus operaciones al público el próximo lunes 16 de noviembre, con motivo de la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.

Aunque las instituciones financieras no ofrecerán atención en ventanillas, los usuarios podrán realizar distintas operaciones a través de cajeros automáticos, aplicaciones móviles y otros canales de servicio.

La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que el cierre se realizará conforme a las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de diciembre de 2025, que establecen los días inhábiles para el sector financiero.

Cabe recordar que el 20 de noviembre se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana, pero el día de descanso se recorre al tercer lunes de noviembre, de acuerdo con el calendario de días festivos.

¿Qué operaciones bancarias podrás realizar el 16 de noviembre?

Aunque las sucursales permanecerán cerradas, los clientes podrán realizar distintas operaciones sin necesidad de acudir a una institución bancaria. Entre los servicios disponibles se encuentran:

Retirar efectivo en cajeros automáticos

Consultar saldos y movimientos

Realizar transferencias electrónicas mediante aplicaciones móviles o banca por internet

Pagar servicios y tarjetas desde plataformas digitales

Consultar estados de cuenta

La ABM recordó que los usuarios tienen a su disposición más de 64 mil cajeros automáticos y 63 mil corresponsales bancarios en el país.

Asimismo, la banca digital y telefónica continuará operando las 24 horas del día, los 365 días del año.

¿Qué bancos sí abrirán el lunes 16 de noviembre?

Pese al cierre general de sucursales, habrá algunas excepciones.

Los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados sí abrirán al público y atenderán en sus horarios habituales, aun cuando se trate de un día festivo.

Por ello, quienes necesiten realizar alguna operación presencial podrán acudir a estos establecimientos.

¿Qué pasa si mi fecha límite de pago cae el 16 de noviembre? ¡No te preocupes!

Si tienes un pago pendiente cuya fecha límite coincide con el lunes 16 de noviembre, debes saber que existe una disposición que protege a los usuarios ante estos casos.

La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que, cuando la fecha límite de un pago corresponde a un día inhábil, éste podrá realizarse el siguiente día hábil.

Si necesitas realizar algún trámite bancario presencial, lo recomendable es anticiparlo o consultar los canales de atención disponibles de tu institución financiera.

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