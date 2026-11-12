Aguinaldo Inapam 2026: qué adultos mayores pueden recibirlo y cuáles son los requisitos

Los depósitos se realizan a la tarjeta del Banco Bienestar. Foto: Cuartoscuro

Se acerca la época decembrina y con ella la entrega de aguinaldos, algo de lo que no están exentos los adultos mayores que cuentan con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam); sin embargo, no aplica para todos, sólo para aquellos que se encuentran inscritos en el programa de vinculación laboral. A esto se le puede sumar la Pensión para el Bienestar.

¡Vamos por pasos! Antes que nada, las personas que están interesadas en tener dicha prestación deben tramitar su credencial del Inapam y posteriormente registrarse ante el Programa de Vinculación Productiva.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la credencial del INAPAM?

La credencial del Inapam es una identificación oficial que además otorga a los beneficiarios diversos programas institucionales, así como descuentos en establecimientos, servicios básicos y transporte público. Los requisitos para tramitarla son los siguientes:

Tener 60 años cumplidos o más

Identificación oficial vigente: INE, pasaporte u otro documento aceptado

Acta de nacimiento legible

CURP actualizada, preferentemente certificada

Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses

Fotografía reciente tamaño infantil, de frente, sin lentes ni gorra

Contacto de emergencia: nombre, teléfono y CURP

¿Cómo obtener el aguinaldo a través del Inapam?

El Inapam establece un procedimiento para que las personas interesadas puedan conocer las oportunidades laborales disponibles.

Los pasos son:

Ubicar un módulo de Vinculación Productiva del INAPAM

del INAPAM Presentar la documentación requerida para solicitar el servicio

requerida para solicitar el servicio Llenar una solicitud con datos personales y experiencia laboral

con datos personales y experiencia laboral Realizar una entrevista con personal de Vinculación Productiva

con personal de Vinculación Productiva Conocer las ofertas disponibles y seleccionar alguna que corresponda a su perfil

y seleccionar alguna que corresponda a su perfil Acudir a una entrevista con la empresa, cuando exista una vacante adecuada

El instituto funciona como intermediario. Esto significa que la empresa es responsable de decidir la contratación, establecer las condiciones de trabajo y otorgar las prestaciones correspondientes.

¿Cómo obtener la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa del Gobierno de México que otorga apoyo económico a personas de 65 años o más, independientemente de su condición económica.

El pago bimestral, que se realiza a través de la tarjeta del Banco Bienestar, es de 6 mil 400 pesos.

¿Qué documentos se necesitan?

Acta de nacimiento legible Identificación oficial vigente: credencial para votar (INE), pasaporte, credencial del INAPAM u otra identificación aceptada CURP, de impresión reciente Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses Formato Único de Bienestar, que se llena durante el registro

¿Quiénes pueden solicitarla?

Las personas deben cumplir estas condiciones:

Tener 65 años cumplidos o más

Ser mexicanas por nacimiento o naturalización

Tener domicilio actual en México

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.