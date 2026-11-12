“Trucos para Ti” con Maggie Hegyi: ¿Tus almohadas tienen manchas amarillas? Así puedes limpiarlas sin dañarlas

Con el paso del tiempo, las almohadas blancas pueden adquirir manchas amarillas que parecen difíciles de quitar. Sin embargo, esto no significa necesariamente que estén sucias o que deban desecharse, pues la decoloración puede aparecer por la acumulación de sudor, grasa de la piel, humedad y otros residuos.

En Trucos para Ti, Maggie Hegyi explica cómo limpiar las almohadas en casa y qué cuidados debes tener para evitar dañarlas.

¿Por qué las almohadas se ponen amarillas?

Las manchas amarillas suelen aparecer por el contacto constante con el sudor y los aceites naturales que produce la piel y el cuero cabelludo. También pueden influir la humedad y el uso prolongado sin lavar las fundas o los protectores.

Antes de intentar limpiarlas, es importante revisar la etiqueta de cada almohada, ya que no todos los materiales pueden lavarse de la misma manera.

¿Cómo quitar las manchas amarillas de las almohadas?

Si la etiqueta indica que la almohada puede lavarse en lavadora, Maggie Hegyi recomienda seguir estos pasos:

Revisa la etiqueta: identifica el material y las instrucciones de lavado. Utiliza detergente líquido: selecciona uno adecuado para el tipo de tela. Cuida la temperatura del agua: sigue las indicaciones del fabricante. Agrega quitamanchas: puedes utilizar un producto con oxígeno activo, siempre que sea compatible con el material.

Las almohadas de plumas y las elaboradas con espuma viscoelástica o memory foam requieren cuidados especiales, por lo que no deben meterse a la lavadora sin comprobar antes las indicaciones del fabricante.

¿Qué productos debes evitar al lavar las almohadas?

Uno de los consejos más importantes es evitar el uso de cloro, ya que puede dañar las fibras y afectar el aspecto de algunas telas.

También es fundamental no guardar las almohadas cuando todavía están húmedas. Deben secarse por completo antes de volver a utilizarlas, pues la humedad atrapada puede favorecer la aparición de malos olores y moho.

Un consejo para evitar que vuelvan a ponerse amarillas

Para prolongar la vida útil de las almohadas, Maggie recomienda lavar las fundas constantemente y utilizar protectores que ayuden a impedir que el sudor y la grasa corporal lleguen directamente a las fibras.

De esta manera, puedes mantenerlas en mejores condiciones y evitar que las manchas amarillas aparezcan rápidamente.

Recuerda que las almohadas también necesitan mantenimiento. No esperes a que cambien de color para darles una limpieza.

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