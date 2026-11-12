¿Quién es Colette Kress, CEO interina de Nvidia tras la renuncia de Jensen Huang?

Colette Kress, la CEO interina de Nvidia Foto: Reuters

NVIDIA anunció la dimisión de Jensen Huang como presidente, director ejecutivo y miembro del Consejo, por lo que Colette Kress fue nombrada directora ejecutiva interina.

Kress, quien se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, aceptó el puesto que dejó Huang tras la polémica que se desató tras darse a conocer las relaciones extramaritales del ejecutivo.

Es por eso que aquí, en Unotv.com, te diremos más sobre la nueva directora ejecutiva de Nvidia.

¿Quién es Colette Kress, nueva directora ejecutiva interina de Nvidia?

Colette Kress es una ejecutiva estadounidense del sector tecnológico que realizó sus estudios en la Universidad de Arizona, licenciándose en Finanzas y con un MBA (Maestría en Administración y Dirección de Empresas) por la Universidad Metodista del Sur.

Actualmente se desempeña como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de NVIDIA, además de ser la directora ejecutiva interina.

Es parte de dicha empresa desde septiembre de 2013, aunque previamente se desempeñó en diversos puestos financieros de reconocidas empresas de tecnología.

Llegó a ser parte de Microsoft durante 13 años, cuatro de ellos desempeñándose como directora financiera de la división de Servidores y Herramientas. Asimismo, ocupó puestos de alta responsabilidad en planificación corporativa y finanzas.

¿Cuál es la relación de Colette Kress y Jensen Huang?

Cabe mencionar que la ahora directora interina y el anterior CEO de Nvidia trabajaron estrechamente durante la transición de la empresa para consolidarse como una compañía clave en el auge de la inteligencia artificial.

En su momento, Huang fue el encargado de contratar a Kress como directora financiera tras entrevistar a 22 candidatos, asegura el medio The New York Times.

Al momento de unirse a la empresa, Kress cuestionó a Huang sobre el tiempo que la quería en el puesto: “Dije: ‘Mientras vivamos y hasta que la muerte nos separe’”, confesó Jensen en una entrevista retomada por el medio.

¿Qué pasó con Jensen Huang, ahora ex-CEO de Nvidia?

La renuncia de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia este jueves 12 de noviembre de 2026 ocurrió tras revelarse dos relaciones extramaritales del cofundador de la tecnológica.

El diario The New York Times publicó el 8 de noviembre el vínculo de Huang con Alice Huang, empresaria que dirige la compañía singapurense Megaspeed y enfrenta señalamientos de espionaje para Chin

El ejecutivo admitió la infidelidad en una carta enviada a los empleados de Nvidia el mismo domingo 8 de noviembre; sin embargo, el texto omitió el nombre de la mujer involucrada en este primer caso.

La junta directiva de la empresa inició una investigación independiente mediante el bufete legal Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, mientras que el FBI abrió paralelamente una pesquisa federal sobre los nexos entre el empresario y la ciudadana china.

El mismo periódico estadounidense reportó una segunda relación del directivo el miércoles 11 de noviembre. El informe señaló un romance con Kimberly Powell, vicepresidenta de Asuntos de Salud de Nvidia y subalterna directa.

La conducta incumplió el código de ética de la corporación sobre conflictos de interés laborales, por lo que la directiva convocó una reunión de emergencia para evaluar la destitución del fundador.

Los accionistas de la compañía presentaron una demanda colectiva por presunto fraude contra la empresa y el directivo, argumentando que el ocultamiento de los riesgos derivados de los contactos con la presunta agente extranjera, según la agencia AFP.

Los títulos de Nvidia registraron una caída bursátil superior al 10 % en las operaciones previas a la apertura del mercado. La firma tecnológica perdió cerca de 430.000 millones de dólares en capitalización durante los dos primeros días de la crisis.

El consejo de administración designó a la directora financiera Colette Kress como directora ejecutiva interina. El organismo nombró simultáneamente a Harvey C. Jones como presidente de la junta directiva.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China calificó las acusaciones de espionaje como una invención. A su vez, La empresa Megaspeed afirmó su compromiso con las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos.

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