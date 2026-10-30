¿Cómo atraer buena energía en Halloween? La recomendación de la Güera de las Estrellas

Este Halloween es posible mejorar la suerte. Foto: Shutterstock | Cuartoscuro

La Güera de las Estrellas compartió una recomendación para esta noche de Halloween, también conocida como Noche de Brujas o Samhain: realizar un baño con miel para atraer buena energía y comenzar un nuevo ciclo.

La Psíquica de México, explicó en Unotv.com que el 31 de octubre representa, desde algunas tradiciones esotéricas, el cierre de una etapa y el comienzo de otra, por lo que es un momento para reconstruirse desde la energía.

“Si te haces un baño con miel será maravilloso para activar la buena energía”, comentó.

La especialista también relacionó esta tradición con la costumbre de regalar dulces durante Halloween, pues, de acuerdo con su interpretación, este gesto simboliza la prosperidad tanto para quien los recibe como para quien los entrega.

“Los dulces nos van a traer armonía, regalar dulces simboliza prosperidad para quienes se los entregas y multiplicada para ti”, explicó.

Recomendaciones para cerrar ciclos y renovar la energía

Además de estas prácticas, la Güera de las Estrellas ha recomendado hacer una pausa para hacer conciencia, respirar y pensar si las decisiones y actividades cotidianas tienen un propósito, aportan algo positivo o representan una pérdida de tiempo.

También ha llamado a tener cuidado con los rituales, decretos y manifestaciones, pues considera que las cosas pueden resultar de manera contraria a lo esperado.

Estas recomendaciones forman parte de sus interpretaciones y creencias espirituales, por lo que no representan certezas sobre lo que ocurrirá.

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