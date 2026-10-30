EE.UU. emite alerta de seguridad en Tamaulipas tras captura de Axel Alfred,

El objetivo fue identificado líder de los “Ciclones”. Foto: Cuartoscuro / @OHarfuch

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para Tamaulipas luego de que su Consulado en Matamoros advirtió de “actividad policiaca activa” que afectó a varias carreteras e intersecciones principales tras la captura de un objetivo prioritario, Axel Alfredo Cárdenas, líder de los Ciclones, del Cártel del Golfo.

A través del comunicado, señaló que se le indicó a los empleados del Gobierno estadounidense que “permanezcan en sus lugares de residencia”.

“El aviso de viaje del Departamento de Estado para Tamaulipas es de Nivel 4: no viajar debido al terrorismo, la delincuencia y los secuestros”

¿Por qué hay narcobloqueos en Matamoros, Tamaulipas?

El arresto de un presunto narcotraficante desató narcobloqueos de carreteras con vehículos incendiados en Matamoros, Tamaulipas, región fronteriza con Estados Unidos.

Axel Cárdenas fue detenido por militares y era el “segundo al mando” de una facción del Cártel del Golfo, informó la Secretaría de Defensa (Defensa).

A Cárdenas se le señala de participar en homicidios, secuestros y trasiego de drogas entre México y Estados Unidos, añadió la institución en un comunicado.

El presidente municipal, Alberto Granados, pidió que la población se mantuviera resguardada mientras que el Gobierno estatal suspendió clases.

Matamoros, Tamaulipas, registró bloqueos esta mañana en accesos a la ciudad y zonas céntricas, tras un operativo de fuerzas federales en el que fue detenido un objetivo prioritario presuntamente vinculado con la delincuencia organizada. La captura habría desatado bloqueos… pic.twitter.com/RyiLXTVC3y — Alejandro Valladares Almanza (@valmanza) October 29, 2026

García Harfuch confirma la detención del segundo al mando de los “Ciclones”

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confrimó la detención de Axel Alfredo por elementos de la Defensa, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN).

A través de su cuenta de X, el funcionario federal indicó que al sospechoso se le identificó como el segundo al mando de la célula delictiva “Ciclones” y que es señalado de como responsable de la agresión contra integrantes de la SSPC a mediados de mayo de este año.

“Durante la acción se aseguraron armas, cargadores, cartuchos, drogas y un vehículo. Ambos detenidos fueron trasladados por la Fuerza Aerea Mexicana la Ciudad de México”, explicó.

Como resultado de trabajos de inteligencia militar de @Defensamx, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la @GN_MEXICO_ detuvieron en Matamoros, Tamaulipas, a dos personas, entre ellas Axel Alfredo “N”, alias “Axel”, identificado como segundo al mando de la célula… pic.twitter.com/EesZRWbi2P — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 29, 2026

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento