Guadalupe Taddei deja un INE destrozado; ¿cómo salir de la crisis?

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de señalamientos de presuntas irregularidades y corrupción, abrió una crisis que podría afectar la confianza ciudadana en el organismo. En el programa Será Viral, conducido por Juan Rivas, el exconsejero electoral Benito Nacif y la periodista y politóloga Ivabelle Arroyo analizaron las consecuencias de esta situación. Ambos señalaron que el problema va más allá de la salida de Taddei, pues también involucra investigaciones pendientes, posibles conflictos de interés y cuestionamientos sobre los controles internos del instituto.

Los especialistas coincidieron en que uno de los principales problemas fue la concentración de facultades en la presidencia del INE, lo que, a su juicio, debilitó las decisiones colegiadas y los mecanismos de vigilancia. También advirtieron sobre posibles riesgos para la organización de las elecciones, especialmente en la contratación de proveedores y la entrega de materiales electorales. Nacif destacó la importancia de investigar las irregularidades y deslindar responsabilidades, mientras que Arroyo insistió en recuperar los contrapesos institucionales para evitar que situaciones similares se repitan.

De cara al nombramiento de una nueva presidencia, ambos consideraron fundamental que la Cámara de Diputados construya un consenso entre las fuerzas políticas para elegir un perfil que genere confianza. También destacaron la necesidad de fortalecer la toma de decisiones conjunta dentro del INE y garantizar que su operación electoral no resulte afectada. Aunque reconocieron la gravedad del momento, señalaron que todavía existe la oportunidad de recuperar la credibilidad del organismo mediante investigaciones, cambios institucionales y acuerdos políticos.

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