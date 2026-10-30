CDMX rompe Récord Guinness con la catrina más alta del mundo; está rodeada con 70 mil flores de cempasúchil

La catrina forma parte de la Ofrenda Monumental. Foto: Captura de video

La Ciudad de México (CDMX) rompió el récord Guinness de la catrina más alta del mundo al inaugurar la ofrenda monumental instalada en el Centro Histórico de la capital.

La enorme calavera alcanza los 33.411 metros de altura y rinde homenaje a la tradición del Día de Muertos y al grabador e ilustrador mexicano José Guadalupe Posada.

La figura está rodeada por 70 mil flores de cempasúchil, cultivadas por campesinos de la zona de conservación del sur de la CDMX, así como por 66 esculturas de ajolotes, pintadas por artistas y colectivos locales.

🏆 ¡Es oficial: la #CapitalDeLaTransformación rompe un nuevo récord mundial! 💀🏵️



La #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, anunció que obtuvimos el GUINNESS WORLD RECORDS ™️ por la Catrina más alta del mundo en la Ofrenda Monumental del Zócalo 2026. 📜✨



​🕯️ Un logro histórico que… pic.twitter.com/adBkKqYQDL — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 30, 2026

Guinness World Records reconoce a la catrina monumental de CDMX

Durante la ceremonia de este jueves, Alfredo Arista, adjudicador oficial de Guinness World Records, confirmó que la estructura cumplió con los requisitos establecidos para obtener el título.

“Después de haber recabado todas las evidencias, que los lineamientos establecen en Guinness World Records, puedo decir dos cosas, primeramente, que han cumplido cabalmente con cada uno de ellos y muchas felicidades por eso y segundo, con una cifra oficial de 33.411 metros, puedo decir que ustedes son, a partir de hoy, ¡oficialmente asombrosos!”, destacó al entregar el reconocimiento a la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Por su parte, la mandataria, además de agradecer por el récord de la catrina más alta del mundo, pidió un aplauso para la Secretaría de Cultura de CDMX y a quienes elaboraron la figura.

“Un aplauso a la Ciudad de México, un aplauso a la Secretaría de Cultura, un aplauso a las manos que hicieron posible este gran esfuerzo y un aplauso a Récord Guinness”, expresó.

¿Hasta cuándo podrás ver la Ofrenda Monumental del Zócalo?

La Ofrenda Monumental del Día de Muertos en el Zócalo 2026 estará disponible del 29 de octubre al 2 de noviembre en la Plaza de la Constitución.

“La Ciudad de México se llenará de música, color y tradición para celebrar una de las expresiones más queridas de nuestra cultura, en donde rendiremos homenaje a quienes siguen viviendo en nuestros recuerdos“, anunció el Gobierno de la CDMX.

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