“Trucos Para Ti” con Maggie Hegyi: 5 errores al guardar frutas y verduras que debes evitar

¿Si lavas todas las frutas y verduras en cuanto llegas del mercado? Aunque hacerlo parece una buena idea para mantenerlas limpias, guardarlas húmedas puede acelerar su deterioro.

En Trucos para Ti con Maggie Hegyi, te contamos cuáles son los cinco errores más comunes al almacenar estos alimentos y cómo evitarlos para que duren más tiempo.

5 errores al guardar frutas y verduras

1. Lavarlas antes de guardarlas

La humedad que queda en la superficie puede favorecer la aparición de moho y acelerar su deterioro. Lo recomendable es lavar únicamente las frutas y verduras que se van a consumir, justo antes de comerlas o prepararlas.

2. Guardarlas húmedas

Si necesitas lavarlas para quitarles el exceso de tierra, asegúrate de secarlas muy bien con una toalla limpia o papel absorbente antes de almacenarlas. La humedad acumulada en los recipientes puede favorecer que se echen a perder.

3. Utilizar jabón o detergente para limpiarlas

No necesitas jabón para lavar una manzana. Lo mejor es enjuagar las frutas y verduras con agua potable y frotar suavemente su superficie. Evita aplicar jabón o detergente directamente sobre ellas.

4. Guardarlas todas juntas

Algunas frutas, como las manzanas y los plátanos, liberan etileno, un gas natural que acelera la maduración de ciertos alimentos. Por eso, conviene separar las frutas que producen este gas de las verduras y otros productos sensibles a sus efectos. También es importante revisar cuáles necesitan refrigeración.

5. Usar recipientes sin ventilación

Guardar frutas y verduras en bolsas o recipientes completamente cerrados puede favorecer la acumulación de humedad. Para evitarlo, utiliza recipientes adecuados y, cuando sea necesario, coloca papel absorbente para controlar el exceso de humedad.

¿Cómo hacer que duren más tiempo?

Como recomienda Maggie Hegyi en Trucos para Ti, prestar atención a la limpieza, la humedad y la forma de almacenar los alimentos puede ayudar a conservar las frutas y verduras durante más tiempo.

Recuerda lavar los productos antes de consumirlos, secarlos bien cuando sea necesario y revisar cuáles deben mantenerse en refrigeración.

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