INE pone tope de gasto a candidaturas de 2.4 millones de pesos

INE pone tope de gasto a candidaturas. Foto: Cuartoscuro

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los topes máximos de gastos de precampaña y campaña para las candidaturas a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa. Los montos serán más de 440 mil pesos para precampañas y superior a 2 millones de pesos para campañas por cada precandidatura o candidatura.

Durante una sesión ordinaria, el consejero electoral Arturo Chávez, explicó que los límites se calcularon conforme a las fórmulas establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

¿Cuánto podrán gastar los candidatos a diputados federales?

De acuerdo con lo aprobado por el Consejo General del INE, los límites de gastos serán los siguientes:

Precampañas: 440 mil 652 pesos.

440 mil 652 pesos. Campañas: 2 millones 491 mil 466 pesos.

Chávez detalló que los montos corresponden a cada elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa.

“Cada elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa en el proyecto se establece que para el caso de las precampañas el tope asciende a 440 mil 652 pesos y para las campañas será de dos millones 491 mil 466 pesos”, Arturo Chávez, consejero electoral del INE

INE busca frenar gastos excesivos en campañas

Durante la sesión, se explicó que los topes tienen como propósito evitar que las precandidaturas y candidaturas rebasen los límites establecidos para sus actividades proselitistas.

El consejero electoral señaló que la medida busca promover la transparencia en el uso de los recursos y evitar gastos excesivos durante los procesos electorales.

“El objetivo es claro: frenar el gasto excesivo, ser transparente en su ejercicio y propiciar que las campañas sean espacios reales de debate donde lo que cuenten sean las ideas para la ciudadanía”, Arturo Chávez, consejero electoral INE

Con esta aprobación, el INE estableció los montos máximos que podrán destinarse a las precampañas y campañas de diputaciones federales por mayoría relativa, bajo los criterios previstos en la legislación electoral.

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