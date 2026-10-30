“La frontera más segura de la historia”: EE. UU. presume éxito en cooperación con México

México ha logrado detenciones y decomisos de drogas. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Estados Unidos aseguró que mantiene la frontera más segura de su historia y atribuyó parte de los resultados a la cooperación con México en materia de seguridad, migración y combate al narcotráfico. Entre las cifras que presume están una reducción del 95% en las detenciones migratorias en su frontera suroeste y el decomiso de más de 500 toneladas de drogas por parte de autoridades mexicanas.

En un comunicado difundido este 29 de octubre, la misión diplomática estadounidense en México destacó los resultados del intercambio de inteligencia y la coordinación bilateral bajo la administración del presidente Donald Trump. Sin embargo, el propio balance reconoce que buena parte de las operaciones, incautaciones y detenciones en territorio mexicano corresponden a las autoridades nacionales.

EE. UU. presume caída de detenciones migratorias y muertes por sobredosis

La Embajada de Estados Unidos aseguró que la Patrulla Fronteriza registró una disminución del 95% en las detenciones en la frontera suroeste durante los últimos 12 meses, con lo que alcanzó su nivel más bajo, según el Gobierno estadounidense.

También destacó que septiembre representó el decimoséptimo mes consecutivo sin liberar migrantes en las comunidades estadounidenses, como parte de su política de “cero liberaciones”.

En materia de salud pública, el comunicado reportó una reducción del 40% en las muertes por sobredosis respecto al punto más crítico de la crisis de opioides. La misión diplomática atribuyó este resultado a los esfuerzos conjuntos y aseguró que se han salvado más de 40 mil vidas.

México decomisa más de 500 toneladas de drogas con información de inteligencia de EE. UU.

Uno de los datos centrales del balance corresponde a las acciones realizadas por autoridades mexicanas. Según el comunicado, México ha incautado más de 500 toneladas métricas de drogas ilícitas, incluidas más de 9.5 millones de pastillas de fentanilo, con información de inteligencia proporcionada por Estados Unidos.

Además, las autoridades mexicanas decomisaron aproximadamente 90 toneladas métricas de cocaína en el mar, en coordinación con la Guardia Costera y la Armada estadounidenses. Washington sostiene que el tráfico marítimo de drogas hacia su territorio disminuyó más de 95%.

El Gobierno estadounidense también destacó acciones contra laboratorios, precursores químicos y redes financieras relacionadas con el narcotráfico, aunque no detalló cifras específicas para cada uno de esos rubros.

Extradiciones, armas y detenidos: las cifras de la cooperación bilateral

En cuanto al tráfico de armas, Estados Unidos reportó el decomiso de más de 50 mil armas de fuego y casi 2.9 millones de cartuchos, además de la detención de más de 10 mil personas vinculadas con este delito.

El comunicado también informó que las autoridades estadounidenses entregaron a México a más de 360 personas buscadas por delitos graves, entre ellos homicidio, secuestro y lavado de dinero.

Por su parte, México realizó 96 extradiciones y 92 traslados de personas a custodia estadounidense, incluidos cuatro individuos que figuraban en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

Aunque Washington presenta estas cifras como resultados de su estrategia de cooperación, el balance incluye acciones ejecutadas por instituciones de ambos países. Además, no precisa el periodo al que corresponden las extradiciones y traslados mencionados.

Finalmente, la misión diplomática sostuvo que continuará el intercambio de información y las acciones coordinadas para combatir a los cárteles, asegurar la frontera y frenar el tráfico de drogas, armas y personas entre ambos países.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.