Productores de Michoacán queman 52 toneladas de aguacate por presunta presencia de gusano

Aguacateros inconformes por aguacate con plaga. Foto: Cuartoscuro

Productores aguacateros del estado de Michoacán realizaron la quema de 52 toneladas de aguacate procedente de Jalisco, Colima y Nayarit, por la presunta presencia de un tipo de gusano barrenador de la fruta.

El producto, que sería exportado a Estados Unidos por la empacadora West Pak, en Uruapan, fue interceptado por los productores y, tras una revisión, determinaron su destrucción en el municipio de Peribán.

Queman 52 toneladas de aguacate presuntamente infestado en Michoacán



🚨 Habitantes de San Francisco Peribán, Michoacán, destruyeron y quemaron 52 toneladas de aguacate que presuntamente estaban infestadas con gusano barrenador.



De acuerdo con los reportes, la fruta provenía de… pic.twitter.com/eXg5JLedAF — QR Ahora – Quintana Roo Ahora (@QRAhora) October 30, 2026

Destruyen aguacate procedente de Jalisco, Colima y Nayarit

La Unión de Pequeños Productores de Aguacate de Michoacán informó que el cargamento fue destruido debido a sus condiciones fitosanitarias, pese a que estaba destinado al mercado de exportación estadounidense.

De acuerdo con la organización, la fruta sería comercializada mediante el empaque Grupo West Pak de México. Sin embargo, durante las revisiones realizadas por los productores se detectaron presuntas condiciones que representaban un riesgo sanitario.

El cargamento era transportado en varios camiones y, según los productores, presentaba una posible plaga de gusano barrenador de la fruta. Tras ser interceptado, el aguacate fue asegurado, destruido y enterrado para evitar que llegara a la empacadora en Uruapan.

La organización señaló que el procedimiento contó con el respaldo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y de la Junta Local de Sanidad Vegetal.

Hasta el momento, la información difundida por los productores no precisa si la presencia de la plaga fue confirmada mediante un diagnóstico oficial.

Productores de aguacate mantienen bloqueos y revisiones

La destrucción del cargamento ocurre en medio de las inconformidades de los productores michoacanos por los bajos precios de comercialización del aguacate.

Los aguacateros mantienen puntos de revisión en los accesos a Uruapan y otros sitios de la región para impedir el ingreso de fruta procedente de otras entidades.

Entre sus principales exigencias está que el kilo de aguacate producido en Michoacán se pague a un mínimo de 40 pesos, ante lo que consideran condiciones desfavorables para quienes cultivan y comercializan el producto.

La medida contra las 52 toneladas procedentes de Jalisco, Colima y Nayarit se suma a estas acciones de presión, mientras los productores buscan proteger la comercialización del aguacate michoacano y evitar el ingreso de fruta que, aseguran, no cumple con las condiciones fitosanitarias necesarias.

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