“Viernes Garnachero” en “Birrería 501”: la birria levanta crudos de la Central de Abastos

Este viernes 6 de noviembre nos lanzamos a la Central de Abastos de la Ciudad de México, en la alcaldía Iztapalapa, para probar una birria que presume ser una auténtica levanta crudos.

Se trata de la Birrería 501, ubicada en el Pasillo 4, Local 184 de la KL. Y después de probarla, podemos decir que sí, ¡sí levanta! Aquí preparan birria de res, acompañada de un consomé calientito y bien sazonado, además de sus tradicionales taquitos de birria, suaves y llenos de sabor.

Pero si algo tienes que probar son sus famosas quesabirrias: tacos de birria con abundante queso, doraditos y ligeramente tostados. ¡Crujientes por fuera y jugosos por dentro!

Birria para levantarte. Foto: Uno TV

Bernardo y Johan nos atendieron de maravilla. Aunque Chava no se encontraba ese día, el servicio fue increíble. ¡Muchas gracias por todas las atenciones!

Y no podemos dejar de hablar de la salsa: picosita, sabrosa y perfecta para acompañar cada taco. Eso sí, hay que tener cuidado porque está brava.

Lamentablemente, me llevé un buen quemadón, pero no pasó nada. Así de buena está la birria que ni eso me detuvo

Ahora sí, vamos con los precios para que se animen a visitarlos

Taco: $35 de surtida y $37 de maciza.

Plato: $160 de surtida y $175 de maciza.

Kilo: $660.

Y si vas por el kilo, viene bastante completo: incluye cuatro consomés de medio litro, un kilo de tortillas, rajas, limones, salsas y verdura.

También cuentan con servicio para eventos, como bautizos, confirmaciones y otras celebraciones. Puedes preguntar por sus paquetes al teléfono 55 56 00 55 74.

Así que ya lo sabes: si andas por la Central de Abastos y se te antoja una buena birria, date una vuelta por la Birrería 501, en el Pasillo 4, Local 184 de la KL.

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