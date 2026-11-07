¡Prepara el jarrito! Ya viene la Cuarta Gran Feria del Pulque de Atizapán de Zaragoza

Se realizará en la Explanada Municipal de Atizapán. Foto: Cuartoscuro | Archivo

La Cuarta Gran Feria del Pulque de Atizapán de Zaragoza es uno de los eventos para disfrutar en familia durante este mes.

En Unotv.com te contamos los detalles de dónde estará ubicada, cuáles serán sus horarios y quiénes participarán en el evento en el Estado de México.

¿Cuándo y dónde será la Gran Feria del Pulque de Atizapán?

La cita es para los próximos 14 y 15 de noviembre de 2026 en la Explanada Municipal de Atizapán de Zaragoza.

Las actividades del evento se llevarán a cabo en un horario de 10:00 a 20:00 horas, además de que la entrada será gratuita.

¿Qué actividades habrá en la Gran Feria del Pulque de Atizapán de Zaragoza?

Entre las principales actividades previstas para la Feria del Pulque en Atizapán habrá:

Degustación

Venta de pulque

Música

Danza

Libros

Artesanías

Gastronomía

¿Cuántas pulquerías participarán en la Feria del Pulque de Atizapán?

Un total de 23 pulquerías participarán en el evento, entre ellas están:

Pulque-Arte La Valentina La Pulcasa Cultural El Quitapenas El Inframundo Curados de Spanto La Cabula Pulques Nery La Colmena del Tlacuache Pulques Uada Hñahñu Bellas de Noche Star Pulmex Mich’Pulques Mundo Pulque Aka Pulquito El Gallinero Wapa Pulque El Charro Negro Vacas Verdes El Gran Tlatoani La Bella Renata Santo Pulque Bici Pulque

¿Qué debes saber del pulque?

Es una bebida alcohólica de origen prehispánico que se obtiene de las pencas del maguey y se elabora a partir de la fermentación del mucílago (sustancia orgánica de textura viscosa, propia de algunos vegetales), popularmente conocido como “aguamiel”.

El proceso de fermentación se lleva a cabo en “tinacales” (lugar donde se instalan los tinacos del pulque); donde se vierte el aguamiel y se mezcla con la semilla o pie de pulque y, a partir de este momento comienza la fermentación y transformación del aguamiel en pulque, este proceso tarda aproximadamente 24 horas.

Es tan famoso que se consume en toda la República Mexicana y parte de los Estados Unidos. Las entidades que destacan tanto en producción como en consumo son:

Ciudad de México

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Morelos

Michoacán

Tradicionalmente, se le atribuyen propiedades medicinales, tales como que alivia trastornos gastrointestinales, estimula el apetito, combate la debilidad y mejora ciertos padecimientos renales, también recomiendan su consumo a las mujeres en etapa de lactancia para aumentar la secreción de leche y mejorar su calidad.

Así que, si te gusta el pulque o quieres conocer más sobre esta bebida tradicional mexicana, puedes darte una vuelta por la Explanada Municipal de Atizapán de Zaragoza el 14 o 15 de noviembre y recorrer los espacios de las 23 pulquerías que formarán parte de la feria.

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