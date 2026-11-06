Mezcal y mariscos: ¿por qué el atún y el camarón pueden ser buenos acompañantes?

¿El mezcal y los mariscos se llevan? Foto: A. Flores / Uno TV

El mezcal no solamente se puede disfrutar solo o acompañado de platillos tradicionales mexicanos, sus notas de agave, cítricos, hierbas y humo también pueden encontrar un lugar en la mesa cuando se trata de pescados y mariscos.

El atún y el camarón son dos ingredientes que permiten explorar esta combinación, pues sus características y las distintas formas de prepararlos ofrecen posibilidades para experimentar con diferentes perfiles de esta bebida mexicana.

La clave está en encontrar un equilibrio, un mezcal con notas demasiado intensas puede opacar el sabor de un pescado delicado, mientras que uno con características frescas, herbales o cítricas puede complementar mejor sus sabores.

¿Por qué combinar mezcal con pescados y mariscos?

Para entender este maridaje hay que prestar atención a los sabores de ambos elementos.

Por un lado, el atún y el camarón tienen características distintas, el primero puede presentar una textura suave y un sabor más marcado, dependiendo de su corte y preparación; el segundo tiene un sabor delicado, con un toque naturalmente dulce.

Por otro lado, el mezcal ofrece una variedad de perfiles que dependen, entre otros factores, del agave utilizado y de su elaboración.

En el caso de los mezcales jóvenes, algunos presentan notas cítricas, frutales y herbales, que pueden complementar preparaciones frescas como un tartar de atún o unas tostadas de mariscos.

También hay que considerar la acidez del limón, el picante de las salsas y la presencia de ingredientes grasos, estos elementos modifican la percepción de los sabores y pueden hacer que una combinación funcione de manera distinta.

Por eso, no se trata de elegir cualquier mezcal para cualquier pescado, sino de buscar que la bebida acompañe al platillo sin quitarle protagonismo.

Atún y camarón: ¿cómo se pueden maridar?

Foto: A. Flores / Uno TV

La preparación de los mariscos es tan importante como el ingrediente principal. No es lo mismo probar un pescado crudo que uno acompañado de salsas, queso o ingredientes fritos.

Algunas combinaciones que permiten explorar este maridaje son:

Tartar de atún: al tratarse de una preparación fresca, puede acompañarse con un mezcal joven de notas cítricas y herbales. La intención es mantener el protagonismo del pescado.

al tratarse de una preparación fresca, puede acompañarse con un mezcal joven de notas cítricas y herbales. La intención es mantener el protagonismo del pescado. Taco de camarón: el sabor del camarón permite experimentar con un destilado que tenga notas de agave cocido y un ahumado moderado.

el sabor del camarón permite experimentar con un destilado que tenga notas de agave cocido y un ahumado moderado. Tostadas de atún spicy: cuando hay picante, es importante cuidar la intensidad del alcohol. Un mezcal fresco puede aportar un contraste, aunque una bebida demasiado alcohólica podría acentuar la sensación de ardor.

cuando hay picante, es importante cuidar la intensidad del alcohol. Un mezcal fresco puede aportar un contraste, aunque una bebida demasiado alcohólica podría acentuar la sensación de ardor. Camarón con queso fundido y chicharrón: en preparaciones con mayor contenido de grasa y sabores intensos se puede explorar un mezcal con más presencia, sin que el humo domine la combinación.

Estas posibilidades no son reglas estrictas, el maridaje también depende de los ingredientes adicionales, las salsas y las preferencias de cada persona.

Un ejemplo es Ojo de Tigre Joven, un mezcal elaborado con dos variedades de agave, Espadín, proveniente de Oaxaca, y Tobalá, de Puebla.

Su perfil aromático incluye notas cítricas, manzana verde y pera, además de matices de agave cocido, caramelo y cacao ahumado. En boca, describe una entrada dulce que desarrolla notas frutales, cítricas y frescas de pepino.

Estas características permiten explorar su combinación con preparaciones de pescado y mariscos, particularmente cuando se busca un contraste entre la frescura de los ingredientes del mar y las notas herbales y ligeramente ahumadas del destilado.

La marca también recomienda disfrutarlo solo o incorporarlo en coctelería fresca con frutas tropicales y cítricos.

Una experiencia de mariscos y mezcal en Fishers Nápoles

Foto: A. Flores / Uno TV

Esta combinación la exploramos en Fishers Nápoles, una experiencia alrededor de los productos del mar que nos permitió probar distintas preparaciones de atún y camarón acompañadas de una propuesta con mezcal.

El recorrido gastronómico incluyó tartar de atún, taco de camarón y tostadas de atún spicy, preparaciones que muestran diferentes maneras de disfrutar estos ingredientes.

La experiencia continuó con un tostadón de camarón con queso fundido y chicharrón de camarón, una alternativa de sabores más intensos frente a las opciones frescas del menú.

Para acompañar los alimentos tomamos un coctel llamado María Mezcal, un cóctel preparado con Ojo de Tigre, que permitió llevar el destilado a una propuesta de coctelería.

Más allá de pensar en el mezcal como una bebida reservada para determinados platillos, esta combinación abre la posibilidad de experimentar con los sabores del mar y descubrir cómo las notas cítricas, herbales y ahumadas pueden integrarse a distintas preparaciones.

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