La Fuerza Aérea no ha confirmado la intrusión. Foto: Envato

Los datos personales y de nómina de militares de la Fuerza Aérea de Estados Unidos podrían haber quedado expuestos tras el ataque a Cloud One, la plataforma de nube más importante de esa rama de las fuerzas armadas. Así lo informó este viernes la agencia Reuters, que cita a tres personas familiarizadas con el caso.

La Fuerza Aérea no ha confirmado la intrusión ni ha dicho si los atacantes se llevaron información. Tampoco se conoce la identidad de los responsables ni el alcance del ataque, que se descubrió hace alrededor de un mes durante trabajos de actualización del sistema, según el reporte.

Mientras se aclara el panorama, las autoridades de protección al consumidor ofrecen herramientas gratuitas para militares y familiares: congelar el crédito, activar alertas de fraude y reforzar la seguridad de la cuenta de nómina.

Exclusive: Hackers have breached the US Air Force's flagship cloud computing platform, three people familiar with the matter told Reuters, in a development that could jeopardize a vast swathe of sensitive tactical, personnel and logistics data https://t.co/hUsMqz1B7n — Reuters (@Reuters) November 27, 2026

¿Qué información maneja Cloud One?

Cloud One reúne los recursos de Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet para dar soporte a las aplicaciones de la Fuerza Aérea. Según Reuters, entre ellas están las que administran datos de personal, nóminas, logística y mantenimiento.

De haber existido acceso a esos sistemas, podrían estar en juego datos de identificación y de pago de los militares. El medio de comunicación señaló que el incidente podría poner en peligro datos de carácter táctico, logístico y sobre el personal.

El riesgo puede alcanzar también a sus familias. Cuando un militar comparte con su pareja cuentas bancarias, tarjetas o préstamos, un robo de identidad puede afectar las finanzas de todo el hogar. Ninguna fuente consultada indica que Cloud One almacene datos de familiares, pero el riesgo financiero sí puede ser compartido.

¿Qué medidas se pueden tomar para proteger el crédito en Cloud One?

La Comisión Federal de Comercio (FTC) explica que el congelamiento de crédito impide que alguien abra cuentas nuevas a nombre de la persona. No cuesta nada, no afecta el puntaje y se solicita por separado en las tres agencias: Equifax, Experian y TransUnion.

Los militares desplegados pueden colocar una alerta de servicio activo, que obliga a los acreedores a verificar su identidad antes de otorgar crédito. Dura un año, se renueva mientras dure el despliegue y se tramita en una sola agencia, que avisa a las otras dos.

Por otra parte, los militares cobran por medio de myPay, el sistema de la agencia de finanzas y contabilidad de Defensa (DFAS). La agencia recomienda no entrar desde equipos o redes públicas y no abrir enlaces de mensajes inesperados.

También pide cambiar de inmediato cualquier contraseña que se haya revelado y, si se usó la misma en varias cuentas, cambiarla en todas. Hay que revisar el usuario, las preguntas de seguridad y el segundo factor de autenticación.

La autenticación en dos pasos es obligatoria en myPay desde 2021. En ese momento, DFAS advirtió que los delincuentes buscan números de cuenta y otros datos para pedir préstamos o redirigir depósitos. Cualquier cambio inexplicable en la cuenta debe reportarse a la agencia.

Cloud One: cómo detectar un posible fraude

La FTC aconseja revisar los reportes de crédito gratuitos en annualcreditreport.com o al 1-877-322-8228. El objetivo es buscar cuentas o deudas que el titular no abrió.

Si aparece alguna, hay que avisar a la empresa, pedir que cierre o congele la cuenta y presentar el reporte en IdentityTheft.gov.

Cuando el militar y su familia comparten cuentas, conviene que ambos revisen sus reportes. Un movimiento que no reconozcan en una cuenta conjunta debe reportarse de inmediato al banco.