Foto: Cuartoscuro

Arturo Vázquez, actor y cantante recordado por su participación en “Cachún cachún ra ra!”, confesó que vive del “apoyo” y caridad de sus conocidos debido a la falta de oportunidades laborales en televisión y teatro.

A sus 62 años, el artista reconoció que sus ingresos son escasos y que ha tenido que recurrir a préstamos y a la ayuda y apoyo de familiares para salir adelante.

Arturo Vázquez reconoce que vive de la ayuda de amigos y familiares

En entrevista con la revista TVNotas, el hijo del cantante Alberto Vázquez y la actriz Isela Vega habló sobre las dificultades que enfrenta para conseguir trabajo, aunque aseguró que mantiene el ánimo y la esperanza de que lleguen nuevos proyectos.

El actor explicó que actualmente obtiene dinero de trabajos esporádicos, como algunas escenas en series y otros proyectos ocasionales; no obstante, reconoció que estos ingresos no son suficientes para cubrir sus necesidades.

“Tengo pocas entradas (de dinero): por algunas escenas de una serie, una cosita por acá, otras por allá. Es bueno tener a alguien que te apoye. Siempre tuve a mi madre (Isela Vega) apoyándome, pero ahora que no está, se terminó eso”. Arturo Vázquez en entrevista para TVNotas

Asimismo, explicó que obtiene algunos ingresos mediante regalías, repeticiones en la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) y presentaciones en eventos privados, donde también puede desempeñarse como cantante.

Vázquez también describió la dificultad que enfrenta para encontrar empleo, incluso fuera del medio artístico. “Ahora que tengo 62 no tengo trabajo, ni de jardinero ni de mensajero, no tengo un papel de nada. Es increíble de qué vivo, porque es de las ayudas de mis amigos, de préstamos con mis primos y de lo que pueda. Siempre con el ánimo de que todo va a estar bien”.

Sin embargo, mencionó que recientemente consiguió participar en un capítulo de “La Rosa de Guadalupe”, aunque reconoció que los castings no siempre se traducen en oportunidades inmediatas.

Pese a las dificultades, aseguró que lleva un control de sus deudas y agradece a las personas que le han brindado apoyo y espera tiempos mejores.

¿Arturo Vázquez ha pedido ayuda económica a su papá Alberto Vázquez?

Ante la complicada situación que atraviesa, el actor también fue cuestionado sobre la posibilidad de pedirle apoyo laboral o económico a su padre, el cantante Alberto Vázquez.

Sobre ello, Arturo explicó que alrededor de 2005 trabajó junto a él y que le gustaría retomar un proyecto musical familiar bajo el nombre de “Los Vázquez”; sin embargo, señaló que actualmente su padre disfruta de su vida familiar y no tiene contemplado realizar muchas presentaciones.

“Sería un orgullo y un honor para la familia hacer algo como ‘Los Vázquez’, pero ya depende de mi papi, de cómo se sienta. Ya veremos”.. Arturo Vázquez en entrevista para TVNotas

Finalmente destacó que no le ha pedido dinero a su padre pues considera que ya es mayor para eso, “no, ¿cómo crees? Para nada. Ya estoy grande para andar haciendo eso”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.