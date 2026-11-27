El Black Friday es el 27 de noviembre de 2026. Foto: Envato.

Las ofertas de Black Friday en Estados Unidos pueden resultar atractivas para quienes buscan comprar regalos o artículos a menor precio y enviarlos a sus familiares en México. Sin embargo, no todos los productos pueden cruzar la frontera por paquetería. Perfumes, medicamentos, ciertos alimentos y algunos dispositivos electrónicos tienen restricciones que pueden provocar que un paquete sea rechazado o retenido.

Las reglas dependen tanto del servicio de transporte como de las disposiciones aduaneras mexicanas. Por eso, antes de aprovechar una promoción, conviene revisar qué artículos están permitidos y cuáles necesitan autorización.

Perfumes, aerosoles y esmaltes tienen restricciones internacionales

Una de las compras más populares durante las ofertas de fin de año son las fragancias. Pero si piensas enviar un perfume desde Estados Unidos a México mediante el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), debes considerar que los perfumes que contienen alcohol están prohibidos en los envíos internacionales.

La restricción también alcanza a los aerosoles y al esmalte para uñas. USPS los incluye en su relación de artículos que no pueden enviarse fuera de Estados Unidos, debido a las características de sus componentes y los riesgos durante el transporte. Además, la ficha de condiciones de envío de USPS para México establece que los productos de belleza, cosméticos y artículos de aseo personal requieren aprobación previa de la autoridad sanitaria mexicana.

Esto significa que comprar una fragancia con descuento no garantiza que puedas mandarla por correo a tu familia.

Medicamentos y suplementos pueden quedar fuera del envío

Las compras de vitaminas, suplementos y medicamentos también requieren atención. La ficha de USPS para México incluye entre los artículos prohibidos los productos farmacéuticos, como pastillas, tabletas, cápsulas, gránulos y otras presentaciones.

El Servicio Postal Mexicano, por su parte, informó que los envíos postales de productos farmacéuticos en distintas presentaciones están sujetos a restricciones. También señaló que los suplementos alimenticios requieren un certificado sanitario emitido por el Gobierno de México.

Asegúrate que el producto incluya la oferta de Black Friday. Foto: Shutterstock

Las reglas mexicanas de comercio exterior para 2026 contemplan restricciones adicionales para mercancías de difícil identificación, como ciertos polvos, líquidos y productos farmacéuticos que necesitan análisis para determinar su composición. Por eso, no es recomendable comprar vitaminas, proteínas en polvo o medicamentos en Estados Unidos pensando que podrán cruzar automáticamente la frontera.

Alimentos, chocolate y productos de origen animal también tienen límites

Algunos regalos comestibles pueden generar problemas en aduanas. De acuerdo con las condiciones de envío de USPS para México, están prohibidos:

Carne de cerdo y productos derivados

Alimentos perecederos, como frutas y verduras

Pasteles y productos de repostería perecederos

Proteínas de suero y otros productos de origen animal incluidos en la lista

El chocolate y los productos elaborados con este ingrediente tienen una condición particular: requieren autorización previa de la Secretaría de Comercio de México, según la ficha postal estadounidense. Por tanto, antes de enviar cajas de chocolates, alimentos preparados o productos especiales comprados durante Black Friday, es necesario verificar si el transportista los acepta y qué documentación exige México.

Baterías y electrónicos: no todos los dispositivos pueden viajar

Los teléfonos, computadoras y tabletas también aparecen entre las compras frecuentes de la temporada. Sin embargo, las baterías de litio requieren condiciones específicas para su transporte internacional.

USPS permite enviar ciertos dispositivos cuando la batería está correctamente instalada en el equipo y el país de destino acepta el artículo. En cambio, prohíbe enviar baterías de litio por separado o empacadas junto al dispositivo, pero sin estar instaladas. También restringe los equipos usados, dañados o defectuosos que contienen este tipo de batería.

En Black Friday puedes hallar jugosas ofertas. Foto: Envato.

La agencia aclaró en noviembre de 2026 que acepta determinados teléfonos, tabletas y computadoras portátiles nuevos, en su empaque original, o reacondicionados con certificación del f abricante.Esto no significa que cualquier consola, batería externa, patín eléctrico o bicicleta eléctrica pueda enviarse sin condiciones. Antes de pagar el envío, hay que confirmar las especificaciones del producto y las reglas de la compañía transportista.

El valor del paquete y la declaración también importan

Aunque un artículo esté permitido, eso no significa que esté libre de impuestos o de revisión aduanera. Las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2026, publicadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), establecen condiciones para los envíos gestionados por empresas de mensajería y paquetería autorizadas.

Para determinadas mercancías procedentes de países integrantes del T-MEC, la regla 3.7.35 contempla un despacho sin pago del impuesto general de importación y del IVA cuando el valor en aduana no supera los 50 dólares, siempre que se cumplan las condiciones establecidas y que el producto no esté sujeto a regulaciones adicionales.

Para mercancías con valor superior a 50 y hasta 117 dólares, la regla establece una tasa global de 17%; cuando el valor supera los 117 dólares, contempla una tasa de 19%, también bajo las condiciones previstas. No se trata de una exención o tasa automática para cualquier paquete. El SAT también advierte que los envíos no pueden declararse con descripciones genéricas como “regalo”, “obsequio” o “artículos diversos”. Es necesario identificar correctamente el contenido y su valor.

Antes de cerrar una compra de Black Friday para enviarla a México, revisa la lista de artículos aceptados por la empresa de mensajería, las restricciones de USPS y los requisitos de importación mexicanos. Un descuento no compensa el riesgo de pagar por un producto que nunca llegará a su destinatario.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.