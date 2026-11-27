Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Foto: Cuartoscuro.

México pidió a sus socios comerciales de Asia reforzar los controles para evitar la evasión de aranceles, ante las negociaciones sobre el futuro del tratado comercial norteamericano.

La solicitud ocurre mientras EE. UU. presiona a México para limitar el ingreso de productos y componentes chinos a las cadenas de suministro de América del Norte.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, planteó fortalecer las reglas de origen de las mercancías durante una reunión de ministros de Comercio en Vietnam. Durante el encuentro , el funcionario también solicitó incrementar las compras de productos mexicanos.

México busca evitar la evasión de aranceles

Marcelo Ebrard señaló que México mantendrá las disposiciones establecidas en sus acuerdos comerciales para prevenir prácticas que permitan obtener beneficios arancelarios de manera indebida.

El secretario de Economía aseguró que México no debilitará sus tratados comerciales ni las normas establecidas para impedir prácticas como el transbordo ilegal de mercancías.

Para ello, pidió a los socios comerciales de la región del Pacífico mejorar la trazabilidad de los productos e identificar los lugares donde fueron fabricados.

El objetivo es determinar si las mercancías cumplen con los requisitos necesarios para acceder a los beneficios arancelarios establecidos en los acuerdos comerciales.

El transbordo ilegal ocurre cuando las mercancías pasan por terceros países para ocultar su origen y obtener beneficios comerciales que no les corresponden.

Sin embargo, el traslado de productos entre diferentes países no constituye, por sí mismo, una práctica ilegal.

EE. UU. busca endurecer las reglas de origen del T-MEC

La solicitud de México coincide con las negociaciones sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Washington busca establecer requisitos más estrictos sobre el origen de las mercancías comercializadas en América del Norte, particularmente aquellas que contienen componentes procedentes de China.

En julio de 2026, el representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, manifestó el interés de su país por modificar estas disposiciones.

Entre los sectores en los que Washington busca endurecer los requisitos comerciales se encuentran:

Industria automotriz

Industria electrónica

Industria farmacéutica

En el sector automotriz, EE. UU. pretende aumentar la proporción de componentes fabricados en América del Norte y reducir la participación de proveedores asiáticos.

Las reglas de origen establecen las condiciones que deben cumplir las mercancías para acceder al tratamiento arancelario preferencial previsto en los tratados comerciales.

Estas disposiciones permiten determinar si los productos cumplen con los requisitos de fabricación y contenido regional correspondientes.

México elevó hasta 50% los aranceles a productos de China y otros países

México incrementó los aranceles aplicables a diversas mercancías procedentes de países con los que no mantiene tratados de libre comercio, entre ellos China.

Las modificaciones contemplan aranceles de hasta 50% para determinados productos importados, como parte de las medidas para proteger a los fabricantes nacionales.

El porcentaje aplicable depende del tipo de mercancía y de su clasificación arancelaria.

El incremento forma parte de las acciones de México para proteger su industria frente a las importaciones procedentes de países sin acuerdos comerciales preferenciales.

Ebrard pide a países asiáticos comprar más productos mexicanos

Durante la reunión de ministros de Comercio en Vietnam, Marcelo Ebrard también planteó la necesidad de reducir el desequilibrio comercial con los países del Pacífico.

El secretario de Economía solicitó a los socios comerciales de la región incrementar las compras de productos mexicanos para reducir esta diferencia.

Asimismo, propuso desarrollar inversiones conjuntas en actividades manufactureras, particularmente en la industria electrónica.

La propuesta busca ampliar la presencia de productos mexicanos en los mercados asiáticos y fomentar la participación de empresas de esa región en proyectos manufactureros.

Los planteamientos de Ebrard incluyen tanto el fortalecimiento de los controles sobre las importaciones como la ampliación de las oportunidades comerciales para los productores mexicanos.

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