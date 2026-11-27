Un caso llegó a la Corte para su resolución. Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó una sentencia relacionada con un crédito fiscal en contra de una empresa y ordenó revisar nuevamente el caso, derivado de depósitos bancarios que fueron considerados ingresos por las autoridades hacendarias.

El asunto corresponde al ejercicio fiscal 2010 e involucra el cobro de diversos impuestos, recargos y multas, así como un reparto de utilidades.

¿Cuándo pueden considerarse ingresos los depósitos bancarios?

El Pleno de la Suprema Corte explicó que el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación permite presumir que los depósitos bancarios que no correspondan a los registros contables son ingresos por los que deben pagarse contribuciones, salvo que se demuestre lo contrario.

En el caso analizado, la empresa promovió un juicio contencioso administrativo para impugnar el crédito fiscal y consiguió que se declarara su nulidad en lo referente a la presunción de los depósitos bancarios.

Sin embargo, las autoridades hacendarias impugnaron la sentencia al sostener que sí habían identificado los siguientes elementos:

Las cuentas bancarias

Las instituciones financieras

Los importes de los depósitos cuestionados

Además, señalaron que habían valorado la documentación presentada por la empresa.

¿Qué resolvió la Suprema Corte sobre los depósitos bancarios?

La SCJN consideró que la empresa contó con elementos suficientes para identificar los movimientos bancarios desde el proceso de fiscalización e incluso logró aclarar parte de ellos.

También señaló que el tribunal administrativo dejó de examinar argumentos de las autoridades hacendarias, así como pruebas relevantes para resolver la controversia.

Por ello, el Pleno determinó revocar la sentencia y devolver el expediente al tribunal administrativo.

¿Qué sigue para la empresa y el crédito fiscal?

El tribunal administrativo deberá considerar suficiente la identificación de los depósitos bancarios realizada en este caso, estudiar los argumentos pendientes y valorar las pruebas aportadas para aclarar el origen de los recursos.

Con estos elementos, deberá emitir una nueva resolución sobre la legalidad del crédito fiscal.

La decisión de la Suprema Corte no determina de manera definitiva la legalidad del cobro, pues corresponde al tribunal administrativo resolver nuevamente el asunto.

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