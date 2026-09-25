Christian Ortiz; el barista mexicano que llegó al campeonato de Starbucks

Previamente, Christian se coronó como campeón en México. Foto: Oscar Gómez Cruz

Christian Ortiz, de 23 años, es el barista que se coronó como campeón de Starbucks México y representó al país en el Latin America and the Caribbean Barista Championship 2026.

El joven se unió a los representantes de 25 países de la región en San José, Costa Rica, sede de la undécima edición de la competencia, que se realizó del 22 al 25 de septiembre.

Aunque no logró avanzar a la ronda final de 12 participantes, Christian Ortiz vivió una experiencia internacional en la que compartió escenario con algunos de los principales baristas de dicha región.

En entrevista para Unotv.com, durante la celebración de la competencia, el representante mexicano habló sobre su experiencia en Costa Rica, lo que significa para él ser barista y el camino que recorrió para llegar hasta el campeonato internacional.

Aunque no logró avanzar a la ronda de los 12 finalistas, aseguró que se marcha de Costa Rica con satisfacción y orgullo por haber representado a México y entregado todo durante cada etapa de la competencia.

“Me voy con mucha satisfacción, con mucho orgullo y con toda la felicidad del mundo de que, independientemente del resultado, di y entregué todo mi corazón en cada minuto y con cada conexión que pude hacer a través de los jueces con mi tacita de café”, destacó.

Para Christian, ser barista va mucho más allá de preparar bebidas. Después de quedar fuera de la competencia, incluso pidió al staff unos minutos para seguir practicando latte art, disciplina que forma parte de su relación con el café y que, para él, también representa un espacio de refugio.

“Es todo un mundo totalmente distinto, como un refugio, ese tercer espacio que tanto amamos, es ese refugio que yo lo cuento y yo lo vivo día con día”, explicó.

Su camino hacia las competencias de baristas también comenzó con el impulso de otras personas. Christian contó que su primera gerente fue quien vio en él un potencial que todavía no reconocía y lo animó a perseguir aquello que le apasionaba.

“Mi primera gerente vio algo especial en mí y algo me dijo muy importante: ‘Piérdanse en aquello que ama porque siempre van a haber personas que van a creer en ustedes’. Hoy en día es una referente para mí y creo que más que nada es eso”, contó.

En 2023, Christian también conoció de cerca el campeonato de baristas cuando uno de sus supervisores regresó de competir.

“Fue como el ir conociendo a mismos baristas que comparten esa misma pasión por el café e incluso descubrir que más allá de una competencia vas avanzando, conociendo a más personas y incluso va aumentando más la dificultad”, añadió.

Para llegar hasta Costa Rica, tuvo que pasar por una competencia nacional que terminó ganando con un flat white acompañado de un cisne hecho con latte art. La figura tiene un significado especial para él y representa la dedicación que ha puesto en su formación como barista.

“Siempre he pensado que el cisne es un dibujo con mucha elegancia, con mucha dedicación, pero sobre todo con mucho amor. Y yo creo que ese fue el dibujo que quise representar, traer aquí, pero esa fue con la bebida con la que yo pude ganar y estar aquí el día de hoy”, destacó.

Hacer esa figura, sin embargo, no fue sencillo. Explicó que el cisne combina dos formas y requiere paciencia y práctica, por lo que también se convirtió en una habilidad que ahora busca compartir con otros baristas de México.

Para la competencia internacional había preparado una bebida de innovación con la que buscaba contar su historia y, al mismo tiempo, representar elementos de la cultura mexicana.

“Como campeón de México quería enaltecer a todos los mexicanos con una bebida que se llamaba, que se llama Horchata for Macchiato. Una bebida que representa toda la cultura de México, toda la historia que obviamente se divide a lo mejor que si prefieres agua de Jamaica, agua de horchata, pero que, al fin de cuentas nos une a nosotros como nación”, agregó.

Aunque la bebida no llegó a la competencia, Christian aseguró que sus ingredientes pueden prepararse en tiendas de México y otros países de Latinoamérica, por lo que la idea no termina con su participación en el campeonato.

La experiencia en Costa Rica también tuvo un significado personal para el joven de 23 años, quien contó que este fue su primer viaje fuera de México y la primera ocasión en que viajó solo. Para él, representar al país también significó cumplir un sueño que compartió con su familia.

Tampoco consideró que su participación en el campeonato sea el punto final de su camino como barista. Después de competir, aseguró que quiere seguir contando historias.

“Quizás a través de una taza de café o incluso quizás atrás de una pantalla. Siempre he pensado que en esta generación, y yo me incluyo, todos estamos detrás de una pantalla y todos tenemos una historia que contar. Qué bonita forma de poder reflejarte o hacer un cambio en ti, aunque sea más mínimo o incluso tan intenso, a través de una historia personal o una de cualquier persona”, señaló.

Finalmente, aunque reconoció que el resultado no fue el que esperaba, se lleva de Costa Rica nuevas experiencias y las historias de los representantes que conoció durante el campeonato.

“Toda esta semana pudimos explayarnos, contar un poquito de lo que somos, de dónde venimos, qué es lo que sentimos a través de una taza de café. Creo que es un punto de partida bastante bonito para poder enaltecer todo el viaje que recorre el café, de una cereza roja a un grano verde, y después de ese grano verde, a lo que conocemos como un americano incluso, que nos puede cambiar el día o incluso la vida, es algo que tanto, tanto amamos”. Christian Ortiz, representante de México en el Starbucks Latin America and the Caribbean Barista Championship 2026

¿Quién es Christian Ortiz?

Christian Alexis Ortiz Hernández, de la tienda Starbucks Olivar de los Padres, en Ciudad de México, obtuvo su título como campeón de Starbucks México después de dos días de competencia, en una final disputada entre 11 baristas seleccionados de una comunidad de más de 13 mil participantes.

Para conseguirlo, el joven demostró sus habilidades en la preparación de bebidas, técnica y creatividad, además de su capacidad para crear conexiones con las personas y, especialmente, sus conocimientos sobre el café.

“Disfruto escuchar a los clientes hablar de sus logros, sus historias e incluso de aquello que atraviesan en su día a día. Detrás de la barra también podemos crear un espacio donde alguien se sienta escuchado y acompañado”, destacó el joven.

Como parte de la experiencia del campeonato, Christian y los demás baristas campeones de la región visitaron Hacienda Alsacia, la finca cafetalera de Starbucks en Costa Rica que también funciona como su Centro Global de Investigación y Desarrollo de Café.

Desde ahí, los participantes continuaron con las actividades rumbo a la competencia, que tuvo como escenario el Centro de Convenciones de Costa Rica.

¿Qué es el LAC Barista Championship 2026?

El Starbucks Latin America and the Caribbean Barista Championship es una competencia regional que reúne a baristas para poner a prueba sus conocimientos, habilidades técnicas y creatividad alrededor del café.

La competencia cuenta con etapas nacionales y regionales que permiten seleccionar a los representantes de los distintos mercados participantes. En esta edición, 25 campeones llegaron a Costa Rica para participar en las diferentes actividades y etapas del encuentro.

Además de reconocer las habilidades de los baristas, la iniciativa busca impulsar su desarrollo profesional y fortalecer su conocimiento sobre el café, desde su origen hasta la preparación de las bebidas.

Hacienda Alsacia, parte de la experiencia

Durante su estancia en Costa Rica, los participantes conocieron Hacienda Alsacia, una finca de 240 hectáreas ubicada en las laderas del volcán Poás.

Starbucks adquirió la finca en 2013 y actualmente funciona como su Centro Global de Investigación y Desarrollo de Café, además de ser una finca productiva enfocada en prácticas sostenibles.

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