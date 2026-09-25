Horóscopos de la Luna de la cosecha: esto le espera a cada signo, según la Güera de las Estrellas

La Luna de la cosecha traerá distintos movimientos para cada signo del zodiaco, de acuerdo con la interpretación de la Güera de las Estrellas, quien compartió sus horóscopos durante su participación en “A las nueve en uno”.

La astróloga señaló que esta Luna será una oportunidad para cerrar ciclos, resolver pendientes, desbloquear proyectos y decidir qué situaciones vale la pena mantener, por lo que recomendó aprovechar el fin de semana para soltar aquello que ya no funciona y enfocarse en nuevos objetivos.

Esto es lo que, según la Güera de las Estrellas, le espera a cada signo:

Aries: momento de cerrar ciclos y cambiar

La Luna impactará a Aries en la primera casa del zodiaco que se relaciona con la personalidad. Según la Güera, será un momento para cortar con una versión anterior de sí mismo y dejar atrás situaciones negativas.

Recomendó a los Aries tomar decisiones, cambiar aquello con lo que ya no se sienten cómodos e incluso terminar relaciones que consideran que ya no funcionan.

También señaló que será un buen momento para cambiar de look y enfocarse más en las propias necesidades.

“Aries se libera”, aseguró la astróloga, quien anticipó una etapa de mayor satisfacción y liberación de situaciones que le habían generado malestar.

Tauro: cuidado con el dinero y los secretos

Para Tauro, la Luna se ubicará en la casa 12, relacionada con los llamados karmas.

La Güera señaló que podrían aparecer situaciones que se habían mantenido en silencio, además de sueños relacionados con exparejas, ansiedad o insomnio.

También advirtió sobre la posibilidad de que salga a la luz algún secreto o que la propia persona decida confesar algo.

Su recomendación para este signo es no prestar dinero durante el fin de semana, aunque también aseguró que podrían comenzar a activarse proyectos, negocios y contratos.

Géminis: oportunidades financieras y nuevas amistades

Géminis tendrá la Luna en la casa 11, relacionada con las amistades, los grupos y los negocios.

Según la astróloga, algunas amistades que no resultan positivas podrían llegar a su fin, mientras que otras relaciones podrían abrir oportunidades.

También anticipó posibilidades de dinero en grupo, negocios y proyectos financieros.

Cáncer: cuidado con el trabajo y la familia

Para Cáncer, la Luna llegará a la casa 10, relacionada con el trabajo y la figura paterna.

La Güera señaló que podrían presentarse situaciones con jefes o personas que ejerzan autoridad y que intenten presionarlos para tomar alguna decisión.

Por ello, recomendó tener cuidado con las discusiones, particularmente con la familia y con figuras de autoridad.

Leo: atención con documentos y trámites

Leo tendrá la Luna en la casa nueve, relacionada con viajes, movimientos, documentos, juicios y trámites.

La recomendación para este signo es revisar cuidadosamente los documentos importantes y tener precaución con lo que comunica, ya que, según la astróloga, algunas palabras podrían generar discusiones o conflictos.

Virgo: cuidado con deudas y préstamos

Para Virgo, la Luna estará en la casa ocho, relacionada con el dinero compartido.

La Güera pidió prestar especial atención a las deudas: si alguien le debe dinero, podría acercarse para pagarle, mientras que si Virgo tiene una deuda pendiente, podrían exigirle que la liquide.

También recomendó no realizar préstamos económicos durante este periodo.

Libra: definiciones en pareja

Libra tendrá la Luna en la casa siete, relacionada con las relaciones de pareja.

De acuerdo con la Güera, esta etapa puede ayudar a definir situaciones personales, laborales y sentimentales.

Incluso señaló que algunos Libra podrían recibir una propuesta seria en el terreno sentimental.

Escorpio: atención a la salud y el trabajo

Escorpio tendrá la Luna en la casa seis, relacionada con la salud y las actividades cotidianas.

La astróloga recomendó prestar atención al cuerpo y revisar aspectos relacionados con la salud física, mental y emocional.

También pidió tener cuidado para no caer en situaciones que calificó como tóxicas.

Sagitario: amor, proyectos y compromiso

Sagitario tendrá la Luna en la casa cinco, relacionada con los hijos, el amor y los proyectos creativos.

Según la Güera, será uno de los signos que podrá experimentar romance, unión y estabilidad.

Incluso aseguró que algunos Sagitario podrían avanzar hacia un compromiso sentimental, matrimonio o embarazo.

Capricornio: cuidado con las discusiones familiares

Capricornio tendrá la Luna en la casa cuatro, relacionada con el hogar, la estabilidad, la protección y la figura materna.

La astróloga recomendó evitar conflictos con la familia y, particularmente, con la madre o figuras femeninas de autoridad.

También señaló que algunos Capricornio podrían experimentar movimientos relacionados con su casa, como una mudanza, o incluso que algún objeto importante se rompa.

Su recomendación fue evitar discusiones y no firmar documentos durante este periodo.

Acuario: se aclaran chismes y pendientes

Para Acuario, la Luna estará en la casa tres, relacionada con hermanos, comunicación y entorno cercano.

Según la Güera, podrían aclararse algunos chismes y resolverse situaciones que habían quedado pendientes.

Sin embargo, recomendó tener cuidado con las interpretaciones y evitar malentendidos.

Piscis: mejoras en la economía

Finalmente, Piscis tendrá la Luna en la casa dos, relacionada con el dinero y la economía personal.

La astróloga aseguró que algunas situaciones económicas que venían arrastrándose podrían comenzar a resolverse.

Sin embargo, recomendó no malgastar el dinero y dejar de lado la nostalgia al momento de tomar decisiones.

¿Qué recomienda la Güera para la Luna de la cosecha?

Para todos los signos, la Güera de las Estrellas recomendó aprovechar el 25 y 26 de septiembre para vestir de blanco y realizar un baño con sal.

También invitó a reflexionar sobre los proyectos que se detuvieron durante el año, las relaciones que todavía funcionan y aquellas situaciones que ya no generan bienestar.

La idea, de acuerdo con su interpretación, es decidir qué se quiere conservar, qué se debe soltar y qué nuevos proyectos pueden comenzar.

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