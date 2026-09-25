Confirma Harfuch salida de delegado de FGR en Guanajuato tras operativo por 59 millones de litros de combustible

Fotos: FGR

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este viernes la destitución de Juan Francisco Vera Ayala, quien se desempeñaba como delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato.

Durante la conferencia matutina, el funcionario señaló que la separación del cargo está relacionada con anomalías detectadas en el procedimiento por el aseguramiento de más de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato.

¿Qué pasó con el aseguramiento de combustible en Guanajuato?

El pasado 17 de septiembre, autoridades federales y estatales informaron sobre el aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de presunto hidrocarburo en un inmueble ubicado en la comunidad de La Fragua, en San José Iturbide.

En el lugar fueron asegurados tanques de almacenamiento, unidades de carga, contenedores y documentación relacionada con la investigación.

El caso quedó bajo investigación de la FGR, que posteriormente comenzó a revisar la documentación y los permisos relacionados con el combustible asegurado.

59 millones de litros de presunto hidrocarburo asegurados en una sola intervención. Esa es la dimensión de la operación realizada en San José Iturbide como resultado de trabajos de investigación y coordinación entre autoridades federales y estatales.



Durante el cateo, autorizado… pic.twitter.com/UqgzKiLHBa — Juan Mauro González Martínez (@MauroGonzalezMa) September 17, 2026

FGR revisa permisos del combustible asegurado

La situación generó dudas sobre la procedencia y legalidad del hidrocarburo, por lo que la Fiscalía mantiene la revisión de los permisos de la empresa relacionada con el almacenamiento.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó previamente que la FGR todavía analizaba esta documentación y que sería la propia Fiscalía la encargada de informar los resultados de la investigación.

La dependencia también debe determinar la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad del producto asegurado.

Juan Francisco Vera había sido señalado por el caso

La salida de Juan Francisco Vera Ayala había generado versiones encontradas durante los últimos días. Incluso, el área de comunicación de la FGR había señalado que no contaba con información que confirmara su separación del cargo.

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