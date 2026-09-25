Así se ve el huracán Polo por dentro: cazatormentas captura video desde el ojo del ciclón

¡Impresionante! El NOAA se adentró en el ojo del huracán Polo | Foto: AFP

Los cazadores de tormentas de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) lograron capturar al ojo del huracán Polo desde su interior este jueves 24 de septiembre. El teniente comandante Pierce Niemiec fue el responsable de tomar el video adentro del ciclón en el océano Pacífico desde el avión “Miss Piggy“.

Actualmente, el huracán Polo se intensificó por tercera vez a la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson a las 06:00 horas de este viernes 25 de septiembre. Su centro se localizó a

430 kilómetros (km) al sur de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 660 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Este ciclón cuenta con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora (km/h), rachas de 315 km/h y desplazamiento hacia el oeste 19 km/h.

Así se ve el ojo del huracán Polo desde adentro

La cuenta oficial de “The NOAA Hurricane Hunters” publicó un video captado por su equipo volando a través del huracán Polo durante una reciente misión.

“Estos vuelos recogen datos vitales para ayudar a mejorar las predicciones y apoyar la investigación de su rápida intensificación”. NOAA Hurricane Hunters

Unbelievable footage from NOAA’s Hurricane Hunters inside the eye of Hurricane Polo.



Simply incredible. pic.twitter.com/Inb1Njb5HS — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 24, 2026

Los especialistas estadounidenses no precisaron en qué momento exacto se tomó este video y si las imágenes corresponden a cuando el ciclón se encontraba en la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson.

A través de redes sociales, múltiples usuarios expresaron su sorpresa al ver la inusual toma de un ciclón desde su interior:

“Qué fascinante“, escribió Rohan Mahajan a través de X (antes Twitter).

“Mirar la pared del ojo desde dentro nunca pasa de moda“, destacó Ariane Sayao en X.

“Incluso puedes ver la curvatura de la Tierra“, agregó Sturmjunge en X.

“No puedo creer que volaron hacia esa tormenta“, expresó Tuppy Doughertyt en X.

Los usuarios de X también manifestaron sus dudas, cuestionando cómo hizo el equipo de la NOAA para salir de él. “Perdonen mi desconocimiento, pero al estar dentro del ojo huracán al helicóptero no le sucede nada, pero… ¿y al salir de él?“, preguntó Daniel Gamo.

Y el usuario Mark Kortvely destacó que el video de los cazadores de tormentas muestra un “efecto estadio“, es decir, un inmenso muro de nubes inclinadas hacia arriba y hacia fuera, de acuerdo con la definición del Dr. Jason Dunion, meteorólogo de la Universidad de Miami, Estados Unidos (EE.UU.).

El huracán Polo no se detiene en el océano Pacífico

Polo se intensificó nuevamente a huracán de categoría 5 en la escala de Saffir-Simson durante la madrugada de este viernes 25 de septiembre, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

#AvisoMeteorológico #Polo se intensificó nuevamente a #Huracán categoría 5 y se localiza a 430 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, #Jalisco. Toda la información en https://t.co/yQhEOYpZWi pic.twitter.com/Q1v5kNOrS0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 25, 2026

A las 06:00 horas (tiempo del centro de México), su centro se localizó a 430 km al sur de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 660 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora (km/h), rachas de 315 km/h y desplazamiento hacia el oeste 19 km/h.

Su circulación reforzará la probabilidad de los siguientes fenómenos a lo largo de la República Mexicana:

Lluvias muy fuertes en Jalisco (oeste, sur y costa), Sinaloa (sur) y Nayarit (norte, costa y sur)

Lluvias fuertes en Colima, Michoacán (centro, costa y oeste) y Baja California Sur (sur)

Vientos sostenidos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h, en las costas de Jalisco

Vientos de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h, en las costas de Baja California Sur

Oleaje de 2 a 3 metros (m) de altura en las costas de Baja California Sur,

Nayarit y Jalisco

Nayarit y Jalisco Oleaje de 1 a 2 m en las costas de Colima.

Las precipitaciones generadas por este sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Las autoridades mexicanas exhortaron a la población a permanecer atenta a los avisos del SMN, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las recomendaciones de Protección Civil

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