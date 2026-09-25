Seguro Social en octubre: seis fechas de pago, doble SSI y aumento para 2027

Cheque del Seguro Social de Estados Unidos. Foto: Envato.

Octubre de 2026 traerá dos depósitos de SSI y una noticia muy esperada para millones de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos: el anuncio del aumento para 2027. La Administración del Seguro Social (SSA) distribuirá los pagos entre el 1 y el 30 de octubre, según el beneficio y la fecha de nacimiento de cada persona.

Para quienes dependen de su cheque mensual para pagar la renta, comprar alimentos o cubrir sus medicamentos, conocer el calendario permite organizar los gastos. Y este mes tiene una particularidad: algunos beneficiarios verán dos depósitos en sus cuentas, aunque eso no significa que recibirán dinero extra.

¿Cuándo llegan los pagos del Seguro Social en octubre de 2026?

El calendario oficial de pagos de la SSA establece seis fechas de depósito durante octubre. Los beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) serán los primeros en cobrar.

Estas son las fechas que debes tener presentes:

Fecha Beneficiarios 1 de octubre Personas que reciben SSI. 2 de octubre Beneficiarios que comenzaron a cobrar Seguro Social antes de mayo de 1997 y determinados beneficiarios de Seguro Social y SSI. 14 de octubre Personas nacidas entre el día 1 y el 10. 21 de octubre Personas nacidas entre el día 11 y el 20. 28 de octubre Personas nacidas entre el día 21 y el 31. 30 de octubre Beneficiarios de SSI que reciben por adelantado el pago de noviembre.

La SSA utiliza normalmente el segundo, tercer y cuarto miércoles de cada mes para distribuir los beneficios de jubilación, sobrevivientes y discapacidad de quienes están sujetos al calendario por fecha de nacimiento.

Hay una excepción importante en octubre. El pago que habitualmente corresponde al día 3 se adelantará al viernes 2, porque el 3 de octubre cae sábado.

¿Por qué habrá dos pagos de SSI en octubre de 2026?

Ver dos depósitos en un mismo mes puede parecer una buena noticia. Sin embargo, los beneficiarios de SSI deben tener claro que el segundo pago de octubre no representa un bono ni un aumento de sus beneficios.

La explicación está en el calendario.

El 1 de noviembre de 2026 cae domingo. Por esa razón, la SSA adelantará el pago correspondiente a noviembre al viernes 30 de octubre.

Esto significa que los beneficiarios de SSI recibirán su dinero el 1 y el 30 de octubre, pero no tendrán otro depósito regular el 1 de noviembre.

Es un detalle especialmente importante para quienes organizan sus gastos alrededor de la fecha habitual de pago. El dinero que llegará a finales de octubre deberá cubrir las necesidades de noviembre.

¿Cuándo anunciarán el aumento del Seguro Social para 2027?

El miércoles 14 de octubre de 2026 será otra fecha importante para los jubilados y beneficiarios del Seguro Social. Ese día está previsto que se conozca el ajuste por costo de vida (COLA) que se aplicará en 2027.

La organización The Senior Citizens League publicó el 11 de septiembre su proyección más reciente: un aumento del 3.5%, superior al ajuste del 2.8% aplicado en 2026.

¿Qué significaría para tu cheque?

Si la estimación se confirma, una persona que actualmente recibe 2 mil dólares mensuales podría cobrar aproximadamente 2 mil 070 dólares en 2027, antes de posibles deducciones.

La organización calcula que el incremento promedio sería de 67.90 dólares mensuales, aunque la cantidad exacta dependerá del beneficio de cada persona.

El 3.5% todavía no es oficial. La SSA determinará el ajuste utilizando el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Personal Administrativo (CPI-W) del tercer trimestre.

El nuevo porcentaje se reflejará en los beneficios del Seguro Social a partir de enero de 2027. Los beneficiarios de SSI recibirán el ajuste correspondiente a enero mediante su pago programado para finales de diciembre de 2026.

Para quienes esperan ese incremento, octubre traerá una respuesta sobre cuánto podría cambiar su ingreso mensual. Pero el dinero adicional, de aprobarse el aumento previsto, todavía tendrá que esperar.

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