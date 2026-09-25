Fiscalía de Michoacán no tiene registro de mil 600 dientes de leche hallados en fosa clandestina de Zacapu

FGE Michoacán dice no tener registro de dientes de leche. Foto: Cuartoscuro.

Autoridades del estado de Michoacán informan que no cuentan con un registro de los mil 600 dientes de leche que presuntamente se encontraron en una fosa clandestina en el municipio de Zacapu, una noticia que compartió el colectivo Buscando Cuerpos.

Fiscalía de Michoacán dice no tener registro de los dientes de leche encontrados

A través de un comunicado de prensa oficial, la Fiscalía General de Michoacán aseguró que no tiene conocimiento ni registro del presunto hallazgo de dientes de leche en una fosa clandestina del municipio de Zacapu, el cual comenzó a difundirse en medios de comunicación y redes sociales.

“La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informa que, no tiene conocimiento ni cuenta con registro de una intervención relacionada con el supuesto hallazgo de piezas dentales atribuidas a menores de edad, difundido públicamente en medios de comunicación y redes sociales, y que se señala habría ocurrido en el municipio de Zacapu“, se lee en su boletín.

Aseguran que no han recibido denuncia por el descubrimiento

También, la Fiscalía de Michoacán señala que tienen coordinación permanente con la Fiscalía General de la República (FGR), la cual, indicaron, tampoco tiene antecedente de este descubrimiento reportado por buscadoras.

Por otra parte, explicaron que desde 2021 hasta la fecha, no han recibido ninguna denuncia, puesta a disposición o solicitud de intervención pericial relacionada con el descubrimiento de los dientes de leche.

“Ante cualquier hallazgo de restos humanos o indicios posiblemente relacionados con un hecho delictivo debe ser puesto en conocimiento de la autoridad competente, a fin de que se realicen las diligencias correspondientes y, mediante estudios científicos y periciales, se determine su naturaleza, origen e identificación“, agregaron.

Por último, la Fiscalía dijo estar a disposición para atender cualquier información que sea formalmente presentada ante la autoridad ministerial y realizar las investigaciones que correspondan.

Buscadoras piden investigar hallazgo de dientes de leche en Michoacán

Hace unos días, Margarita López, madre buscadora y dirigente del colectivo Buscando Cuerpos, pidió investigar el hallazgo de dientes de leche entre restos humanos localizados en una fosa clandestina en Zacapu, Michoacán.

“Decimos que pueden oscilar entre los 2 años y 6 años de edad, porque es cuando los niños tienen sus dientecitos de leche; a los 7 años, ya empiezan a salir los dientitos normales y que ahí estaban”, indicó.

Pero aclaró que las edades y la identidad de las posibles víctimas deben ser determinadas por las autoridades, asegurando que el colectivo sí reportó el hallazgo.

Sobre el descubrimiento, la madre buscadora planteó una serie de hipótesis sobre posibles delitos contra menores, como tráfico de órganos, tráfico infantil, pederastia y pornografía infantil.

Margarita López informó que la fosa clandestina fue hallada cuando se desempeñaba como legisladora de Michoacán, durante el periodo de 2021 a 2024.

“La prensa se interesó en su momento en sacar aquella nota, pero el gobernador del estado de Michoacán apagó la nota, hizo que bajaran la nota y lo único que quedó fue lo que estaba en mis redes sociales“, agregó.

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