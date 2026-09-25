Trump concederá licencia a Ucrania para fabricar misiles Patriot

Zelenski urgió apoyo para confrontar a su rival ruso. Foto: AFP.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, indicó que Donald Trump permitirá a su país fabricar los interceptores avanzados Patriot para enfrentar los misiles de Rusia.

Este viernes 25 de septiembre, el mandatario ucraniano subrayó que Donald Trump se comprometió a esto, tras cambiar de postura sobre el tema.

Durante su visita a Estados Unidos, Volodímir Zelenski reclamó apoyo para reforzar su defensa aérea y fabricar los interceptores Patriot, ya que son el único sistema capaz de contrarrestar los misiles rusos.

“Durante nuestra última reunión, el presidente Trump me confirmó que sí, que había tomado su decisión final: Ucrania recibirá licencias para la producción de misiles Patriot”, dijo a la prensa.

En julio, Donald Trump aseveró que concedería las licencias a Ucrania para fabricar los misiles Patriot; sin embargo, se desistió semanas después, ya que Estados Unidos debía ser “muy cauteloso” antes de permitir la producción de misiles de defensa aérea.

¿Por qué Ucrania necesita los misiles Patriot?

Actualmente, las fuerzas ucranianas enfrentan a su rival ruso con una escasez de misiles, los cuales son necesarios para contrarrestar los ataques, el último de los cuales mató a un niño de 14 años en Kiev este viernes.

Los interceptores PAC-3 son únicos en el mundo, por lo que son costosos y difíciles de conseguir. Su escasez mundial aumentó desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, a partir del 28 de febrero.

Desde esa fecha, Ucrania enfrenta una grave escasez de misiles interceptores. En septiembre, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que negociaban con Kiev la entrega de las licencias, aunque subrayó que la concesión no supondría una “solución inmediata” a los problemas del Kiev.

Ucrania necesita el 5% de los misiles Patriot de Estados Unidos para superar el invierno boreal. Además, requiere del 10% para destruir todos los proyectiles balísticos de Rusia, dijo Volodímir Zelenski en agosto.

Aumentan los bombardeos

Desde el inicio de la guerra, Rusia solía ejecutar sus ataques aéreos durante la noche; sin embargo, ahora ataca a Ucrania durante el día.

Este viernes, un dron impactó contra un edificio residencial del Kiev, mientras la gente se dirigía a su trabajo, lo que resultó en el asesinato de un adolescente de 14 años. Volodímir Zelenski condenó “un bombardeo absolutamente salvaje y repugnante, carente de toda lógica militar”.

Además, en la región de Odesa, en el sur del país, otra persona murió en un ataque contra una oficina de correos.

En cambio, Rusia informó sobre la muerte de tres personas en un bombardeo del Kiev en la parte ocupada por Moscú en la región de Zaporiyia, en el sur de Ucrania.

En el último mes, han incrementado los ataques entre ambas naciones, concentrados principalmente en zonas civiles e infraestructura petrolera.

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