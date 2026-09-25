Superluna llena de la cosecha en Aries: Güera de las Estrellas revela qué traerá y cómo activarla

Durante su participación en “A las nueve en uno”, la Güera de las Estrellas explicó que esta Luna será especialmente importante porque Aries representa, desde su perspectiva, la iniciativa, la fuerza y el impulso para comenzar nuevos proyectos.

“Es la última luna para cosechar”, afirmó la Güera de las Estrellas, quien señaló que esta etapa permitirá observar qué funcionó durante el año y cuáles serán los resultados de los esfuerzos realizados.

De acuerdo con la astróloga, la Luna llena en Aries podría ayudar a desbloquear proyectos, relaciones o situaciones que permanecían detenidas, también relacionó esta etapa con nuevas oportunidades, dinero y una mayor motivación, después de un periodo que describió como complicado y marcado por la apatía.

“Vamos a ver qué funciona, qué no funciona, cuáles son los frutos que vamos a recoger”, explicó.

La Güera agregó que esta Luna también estará relacionada con el cierre de diferentes tipos de deudas.

Según su interpretación, podrían surgir asuntos pendientes relacionados con dinero, promesas o compromisos que no se han cumplido, por lo que recomendó aprovechar este periodo para buscar soluciones y aclaraciones.

La Güera de las Estrellas habla de deudas y asuntos pendientes

La astróloga señaló que no solo se trataría de deudas económicas, sino también de lo que llamó “deudas kármicas”.

En ese sentido, aseguró que podrían aparecer frente a las personas situaciones que necesitan resolverse, ya sea porque alguien les debe algo o porque ellas mismas tienen algún compromiso pendiente.

Para la Güera, será un momento adecuado para ordenar estos asuntos y mejorar la comunicación con otras personas antes de que termine el año.

También aseguró que esta etapa ayudará a liberarse de situaciones que considera caóticas o complicadas.

¿Qué ritual recomienda para la Luna llena?

Como parte de sus recomendaciones, la Güera de las Estrellas sugirió realizar un ritual con manzanas rojas, canela y naranja.

También recomendó tomar previamente un baño con sal y, durante la Luna llena, vestir de blanco, de acuerdo con la astróloga, el ritual puede realizarse durante el sábado o domingo.

Además, insistió en la importancia de agradecer, tanto por lo que ya se tiene como por aquello que se espera recibir.

“En esta luna tenemos que agradecer”, afirmó.

La Güera incluso mencionó que existe una creencia según la cual, si no se agradece durante esta Luna, “nos van a cobrar factura”.

Nostalgia, duelo y sueños con seres queridos

Otro de los aspectos que destacó fue el componente emocional de esta etapa. La Güera aseguró que la Luna podría estar acompañada de nostalgia, duelo y melancolía.

También relacionó esta energía con la cercanía del Día de Muertos y señaló que algunas personas podrían experimentar sueños que interpreten como una conexión con familiares o seres queridos que ya fallecieron.

La astróloga habló además de posibles sensaciones físicas como inflamación, hinchazón, retención de líquidos o lágrimas sin una razón aparente, afirmaciones que corresponden a su interpretación astrológica.

Mercurio en Escorpión: ¿qué pasará el 30 de septiembre?

La Güera también adelantó que Mercurio entrará en Escorpión el 30 de septiembre y relacionó este movimiento con la comunicación, la investigación y la revelación de información.

Desde su interpretación, Escorpión no se deja intimidar por las intrigas y busca llegar al fondo de las situaciones. Por ello, aseguró que podrían salir a la luz asuntos que permanecían ocultos.

“Van a salir a la luz los secretos más profundos”, afirmó.

La astróloga aclaró que en ese momento Mercurio todavía no estaría retrógrado, aunque posteriormente comenzaría ese periodo, del que prometió hablar en próximas participaciones.

La recomendación de la Güera para esta Luna

Finalmente, la Güera de las Estrellas invitó a aprovechar esta etapa para agradecer, cerrar pendientes y revisar aquello que se quiere dejar atrás.

Su recomendación principal fue no concentrarse únicamente en pedir, sino también agradecer por lo que ya existe y por aquello que se espera conseguir.

“Siempre agradecer”, insistió, al señalar que esta práctica forma parte de su manera de interpretar y aprovechar la energía de la Luna.

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