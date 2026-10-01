“Trucos para Ti” con Maggie Hegyi: ¿Cómo saber si una oferta realmente vale la pena?
“Trucos para Ti” con Maggie Hegyi: ¿Cómo saber si una oferta realmente vale la pena? Mira los detalles en Unotv.com.
¿Viste un letrero que dice 70% de descuento y sentiste que encontraste la oferta del año? Antes de comprar, Maggie Hegyi te comparte algunos trucos para identificar si una promoción realmente te ayuda a ahorrar o si sólo te está convenciendo de gastar.
¿Cómo saber si una oferta es real?
Compara el precio antes y después
Un producto que antes costaba mil pesos y ahora cuesta 600 puede parecer una gran oportunidad.
Sin embargo, no te quedes sólo con el precio tachado. Busca el mismo artículo en otras tiendas o en internet para comparar cuánto cuesta actualmente, lo importante no es cuánto bajó, sino cuánto vas a pagar por él.
Piensa dos veces antes de aprovechar un 2×1
Antes de llevarte dos productos por el precio de uno, pregúntate si realmente necesitas ambos.
Por ejemplo, si sólo necesitabas un artículo de 500 pesos, pero terminas llevándote dos por ese precio, obtuviste más producto, pero también gastaste dinero que quizá no tenías contemplado.
Calcula el precio por unidad
Cuando vayas al supermercado, compara cuánto cuesta el kilo, el litro o cada pieza, a veces, los paquetes grandes parecen representar un ahorro, pero al hacer las cuentas puedes descubrir que el paquete pequeño tiene un precio más conveniente.
Pregúntate si lo comprarías sin descuento
Este es uno de los trucos más importantes, antes de pasar a la caja, piensa si comprarías ese producto si tuviera su precio habitual.
Si la respuesta es no, quizá no estás ahorrando, sino gastando con descuento.
La próxima vez que veas un letrero enorme de oferta, no te dejes llevar únicamente por el porcentaje, compara precios, revisa las condiciones de la promoción y haz cuentas.
Recuerda que una verdadera oferta es aquella que te permite pagar menos por algo que necesitas, no la que te convence de comprar algo que no tenías pensado adquirir.
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