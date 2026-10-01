La jubilación cambia en 2027: qué pasa al cumplir 62, 65, 67 y 70 años

Jubilados en Estados Unidos. Foto: Shutterstock.

Para quienes llevan años contando cuánto falta para retirarse, 2027 marca una fecha importante en el Seguro Social de Estados Unidos. Los trabajadores nacidos en 1960 alcanzarán los 67 años, su edad plena de jubilación, y podrán recibir el 100% del beneficio que les corresponde. Eso no significa que desaparezca la jubilación a los 62 años, pero sí que cobrar antes tendrá un costo mensual.

¿Cuál será la edad de jubilación del Seguro Social en 2027?

La respuesta corta es 67 años, pero hace falta explicar bien qué significa.

La Administración del Seguro Social (SSA) establece que las personas nacidas en 1960 o después tienen una edad plena de jubilación de 67 años. Es decir, esa es la edad en la que pueden reclamar el 100% del beneficio calculado según su historial laboral.

El cambio no apareció de repente. La edad plena ha ido aumentando gradualmente dependiendo del año de nacimiento. Para quienes nacieron en 1958 fue de 66 años y ocho meses. Los nacidos en 1959 llegaron a 66 años y 10 meses. Para la generación de 1960 y las posteriores, finalmente alcanza los 67.

Por eso 2027 es especialmente significativo: las personas nacidas en 1960 comienzan a alcanzar esa edad.

¿Ya no será posible jubilarse a los 62 años en Estados Unidos?

Sí será posible. Y esta diferencia resulta fundamental porque hablar simplemente de una “nueva edad de jubilación” puede prestarse a confusión.

Los 67 años son la edad plena de jubilación, no la edad mínima para solicitar el Seguro Social.

Los trabajadores elegibles todavía pueden comenzar a recibir sus beneficios de jubilación desde los 62 años. El problema es que hacerlo antes de alcanzar la edad plena reduce permanentemente el cheque mensual.

La SSA explica que una persona nacida en 1960 o después que solicite sus beneficios exactamente a los 62 años recibirá aproximadamente 70% del beneficio que obtendría esperando hasta los 67. Dicho de otra manera, adelantar cinco años el cobro puede representar una reducción de hasta 30%.

Y eso puede pesar bastante cuando el Seguro Social se convierte en una de las principales fuentes de ingreso del hogar.

¿Cuánto recibes si esperas hasta los 67 años para jubilarte?

Al alcanzar la edad plena de jubilación a los 67 años, una persona nacida en 1960 o posteriormente puede recibir el 100% de su beneficio mensual calculado.

Esperar todavía más también tiene recompensa.

La Administración del Seguro Social señala que los beneficios continúan aumentando por cada mes que se retrasa la solicitud después de la edad plena, hasta llegar a los 70 años. Para alguien cuya edad plena sea 67, esperar hasta los 70 años puede elevar el beneficio a aproximadamente 124% de la cantidad correspondiente a su jubilación completa.

Después de los 70 ya no existe ventaja por seguir esperando: el beneficio deja de aumentar por retrasar la solicitud.

¿Qué pasa con Medicare si esperas hasta los 67 años?

Aquí aparece otra edad que suele generar confusión: 65 años.

Cumplir 67 años para efectos de la jubilación completa del Seguro Social no cambia automáticamente la edad relacionada con Medicare. La propia SSA advierte que quienes decidan retrasar sus beneficios de jubilación deben revisar su inscripción en Medicare alrededor de los 65 años, ya que aplazarla en determinadas circunstancias puede provocar costos adicionales.

En la práctica, habrá que recordar tres edades:

62 años: edad más temprana para solicitar beneficios de jubilación del Seguro Social, con reducción

edad más temprana para solicitar beneficios de jubilación del Seguro Social, con reducción 67 años: edad plena para los nacidos en 1960 o después, con el 100% del beneficio calculado

edad plena para los nacidos en 1960 o después, con el 100% del beneficio calculado 70 años: edad hasta la cual puede seguir aumentando el beneficio por retrasar la solicitud

¿Van a subir nuevamente la edad de jubilación después de 2027?

Este punto merece cuidado. Existen desde hace años propuestas para elevar la edad plena de jubilación por encima de los 67 años, pero no deben confundirse con las reglas actualmente vigentes.

La propia SSA publica análisis de distintas propuestas legislativas que contemplan incrementos futuros, incluso hasta los 69 años. Sin embargo, esas páginas analizan opciones para modificar el Seguro Social, no una regla que automáticamente entre en vigor en 2027.

Con la legislación vigente, la tabla oficial continúa siendo clara: 66 años y 10 meses para los nacidos en 1959 y 67 años para quienes nacieron en 1960 o posteriormente.

Así que el cambio que realmente deben vigilar quienes planean su jubilación en 2027 no es que el gobierno les prohíba retirarse antes. La decisión más importante será otra: cuándo comenzar a cobrar, porque unos cuantos años —e incluso meses— pueden modificar para siempre la cantidad que llegará cada mes.

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