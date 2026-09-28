NeuroTips: ¿Tu pareja ya no te abraza? Esto puede estar detrás de la distancia emocional

Si sientes que tu pareja ya no busca la cercanía de antes o que dejó de iniciar el contacto físico, esto no necesariamente significa que haya dejado de amarte. Detrás de esa distancia pueden existir estrés, cansancio o conflictos que no se han resuelto.

En un nuevo NeuroTips, Sofía Díaz Pizarro explica cómo identificar qué está pasando y qué hacer para reconstruir la cercanía en pareja a través del ABC de las emociones.

¿Qué está pasando cuando tu pareja se aleja?

El primer paso es observar la situación sin poner etiquetas ni hacer interpretaciones.

Uno de los dos puede estar buscando mayor cercanía mientras el otro se aleja, se distrae o simplemente dejó de iniciar el contacto como antes.

En lugar de pensar “ya no me quieres” o “te volviste frío”, la recomendación es identificar que existe una distancia que antes no estaba.

¿Por qué puede ocurrir esta distancia?

De acuerdo con Sofía Díaz Pizarro, una de las razones puede ser que una persona se sienta abrumada por el estrés, los conflictos sin resolver o el cansancio acumulado.

Ante estas situaciones, algunas personas pueden alejarse como una forma de protegerse y reducir aquello que sienten que las está rebasando. Esto no necesariamente representa un rechazo hacia la pareja.

Este comportamiento puede formar parte de un patrón conocido en la psicología de pareja como demanda y retiro: mientras una persona busca más cercanía, la otra se aleja para no sentirse abrumada.

Así puede generarse un ciclo en el que, entre más una persona persigue la cercanía, más la otra se distancia.

La forma de relacionarnos también viene de la infancia

Otro elemento que puede influir es la manera en que cada persona aprendió a dar y recibir afecto desde la infancia.

Si durante los primeros años de vida el afecto fue inconsistente, es decir, estuvo presente en algunos momentos y ausente en otros, la cercanía puede llegar a sentirse incómoda o incluso amenazante en la vida adulta, aunque exista amor hacia la pareja.

¿Cómo recuperar la cercanía con tu pareja?

Para Sofía Díaz Pizarro, reconstruir la conexión no significa exigir más muestras de afecto ni reclamarle a la pareja que ya no busca cercanía.

En su lugar, propone expresar lo que se siente sin acusar. No es lo mismo decir “extraño estar cerca de ti” que “ya nunca me abrazas”.

La primera frase permite expresar una necesidad sin señalar al otro, mientras que la segunda puede cerrar la posibilidad de diálogo.

También plantea reconstruir la cercanía poco a poco, mediante gestos pequeños y constantes, en lugar de exigir que la relación vuelva de inmediato a como era antes. La conexión, explica, no se exige, se reconstruye un gesto a la vez.

Si esta situación ocurre en una relación, no necesariamente significa que sea culpa de una de las dos personas. Se trata de dos historias que se encuentran y que pueden aprender nuevas formas de relacionarse.

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