¿Tu sillón está lleno de pelos de mascota? Prueba este sencillo truco con un calcetín

Si tienes perro o gato en casa, seguramente sabes lo difícil que puede ser mantener los sillones, cojines y tapetes libres de pelos. Aunque pases la aspiradora con frecuencia, algunos se quedan atrapados entre las fibras de las telas. Conoce más detalles en una edición más de Trucos Para Ti con Maggie Hegyi.

Para esos casos existe un sencillo truco que puedes probar utilizando algo que probablemente ya tienes en casa, un calcetín.

¿Cómo quitar los pelos de mascota con un calcetín?

El primer paso es colocarte el calcetín en la mano, como si fuera un guante. Después, humedécelo ligeramente, es importante que quede húmedo, pero sin llegar a empaparlo.

Una vez listo, pásalo sobre el sillón, los cojines o el tapete siempre en la misma dirección. La combinación de humedad y fricción ayuda a que algunos de los pelos se adhieran al calcetín y se agrupen, lo que facilita retirarlos.

Si la tela es delicada, se recomienda hacer primero una prueba en una zona poco visible para comprobar que la humedad y la fricción no la dañen.

¿Qué hacer con los pelos más pegados?

Cuando los pelos están demasiado adheridos a la superficie, otro consejo es utilizar primero el calcetín completamente seco, realizando movimientos cortos para ayudar a juntarlos.

Después puedes pasar el calcetín ligeramente húmedo para recoger los pelos que se hayan agrupado. El truco también puede ser útil para esquinas, cojines y espacios pequeños donde resulta complicado llegar con la aspiradora.

Así que, antes de tirar un calcetín viejo, puedes darle una segunda oportunidad y convertirlo en un pequeño guante atrapapelos para mantener más limpios los espacios donde descansa tu mascota.

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