Desfile de la Hispanidad regresa a NYC: ¿dónde y cuándo es?

Desfile de la Hispanidad en Nueva York. Foto: Steve Sánchez / Shutterstock

La ciudad de Nueva York se alista para celebrar la 62° edición del Desfile de la Hispanidad. El evento reúne a comunidades latinoamericanas, caribeñas y españolas, brindando un espectáculo cultural con música, bailes y folclore.

El evento forma parte de las actividades que conmemoran el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, que cada año se extiende del 15 de septiembre al 15 de octubre en Estados Unidos.

¿Cuándo y dónde es el Desfile de la Hispanidad en NYC?

La cita principal será el domingo 11 de octubre de 2026, cuando las delegaciones de 21 países comiencen a concentrarse en el área de la Quinta Avenida durante las horas del mediodía.

De acuerdo con la agenda cultural de Nueva York, el desfile está previsto entre las 12:00 y las 6:00 pm (ET). El evento es de acceso gratuito para quienes deseen observar la marcha desde las aceras.

El recorrido principal será desde la calle 44 hasta la calle 69, avanzando hacia el norte desde Midtown en dirección al Upper East Side, detalla New York Latin Culture Magazine.

Quienes quieran ubicarse para observar la marcha deben tener como referencia principal la Quinta Avenida, entre las calles 44 y 69. Sin embargo, también deben saber que habrá movimiento y restricciones de tránsito en calles cercanas antes, durante y después del paso de las delegaciones.

Las personas que necesiten desplazarse por Midtown ese domingo deberían considerar utilizar el transporte público y revisar las modificaciones de tránsito antes de dirigirse a la zona.

¿Qué se espera durante la celebración?

Uno de los principales atractivos será la participación de delegaciones que representan a diferentes países del mundo hispano. Según describe el portal Festivals in America, más de 10 mil participantes de 21 países presentarán sus respectivas expresiones culturales mediante música, bailes, vestimentas tradicionales y otros elementos de identidad nacional.

De hecho, la celebración no está dedicada a una sola comunidad nacional, sino a todas aquellos latinos que también forman parte de la historia cultural de Estados Unidos.

Esto significa que su carácter es panhispánico, con grupos que representan distintas tradiciones dentro de una misma jornada en el corazón de Manhattan. Los visitantes podrán apreciar banderas, grupos de danza, músicos y organizaciones comunitarias.

Nueva York tiene una de las mayores poblaciones hispanas del país y durante septiembre y octubre organiza numerosas actividades culturales. El Desfile de la Hispanidad destaca entre ellas porque concentra en una misma avenida a organizaciones y delegaciones de distintos países.

Para el 31 de octubre, Nueva York también se prepara para otro evento que suele ser imperdible: el Desfile de Halloween. Además, los fans de la “terrorífica” celebración tendrán la oportunidad de disfrazarse de zombie y bailar el famoso “Thriller”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.