Trabajadores del IMSS protestan en Chiapas y Guanajuato por falta de insumos, medicinas y salario digno

Marchas en Guanajauto y Chiapas. Fotos: Lizeth Coello/Christian Rendón

En los estados de Chiapas y Guanajuato, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) salieron a las calles para protestar por la falta de insumos médicos, además de exigir mejores condiciones laborales, como aumentos salariales y mejores prestaciones.

Personal del IMSS en Chiapas protesta por falta de insumos, medicamentos y prestaciones

La mañana de este jueves trabajadores del IIMSS marcharon en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; para protestar por falta de insumos, medicamentos y prestaciones.

Selene Fuentes Celaya, auxiliar de Enfermería, explicó que lamentablemente todas las unidades del IMSS en el estado están en la misma situación a tal grado de no contar con los medicamentos más básicos.

Los trabajadores de la salud también demandaron que el reciente incremento salarial no les funciona, porque más del 50% se va al Afore y solo un 2% o a su sueldo.

En la marcha, que partió de la Diana Cazadora y culminó frente a Palacio de Gobierno, participaron médicos, enfermeras, personal en general de diversas unidades del IMSS. Los trabajadores señalan que quieren que se instale una mesa de negociación pues en las unidades se está trabajando bajo protesta.

Trabajadores del IMSS Guanajuato protestan por falta de insumos y personal; exigen salario digno

También en Guanajuato, los trabajadores del IMSS se manifestaron este jueves para denunciar la falta de insumos, equipo y personal en distintas unidades médicas y oficinas administrativas, además de exigir mejores condiciones laborales y un salario digno.

Al mediodía, empleados caminaron desde la Delegación del IMSS en León hasta las instalaciones sindicales. A la movilización se sumaron trabajadores de la Clínica 21 de San Miguel, la T1, la Clínica 58, la delegación y otras unidades del estado.

Durante la protesta, los trabajadores señalaron que las carencias afectan directamente la atención que reciben los derechohabientes y también representan riesgos para quienes laboran en las unidades.

Los manifestantes también señalaron que desde la pandemia se han registrado renuncias de médicos y que varias de esas plazas no han sido cubiertas en distintas especialidades. De acuerdo con los trabajadores, esta situación provoca que las citas para los pacientes se prolonguen y que la atención médica se vea limitada.

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