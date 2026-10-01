¿Qué pasó en el vuelo de Flydubai? Expertos ponen la lupa en la cabina, los pilotos y la seguridad

En el vuelo viajaban más de 170 personas. Foto: AFP

El incidente ocurrido dentro de la cabina del avión perteneciente a la aerolínea Flydubai, que cubría la ruta Dubái–Tel Aviv la mañana del 30 de septiembre, ha generado diversos análisis, mientras las autoridades continúan con la investigación oficial de los hechos.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que el copiloto apuñaló al piloto e intentó estrellar la aeronave, un hecho considerado por su Gobierno como un “intento de ataque terrorista yihadista“.

Sin embargo, tanto Flydubai como autoridades de los Emiratos Árabes Unidos aún no confirman la versión mientras continúan indagando las causas que provocaron la agresión durante el vuelo. Incluso, la Fiscalía de la nación árabe pidió evitar especulaciones y no anticipar conclusiones hasta que se termine la recopilación y verificación de las pruebas.

Entre las líneas de investigación se encuentran:

Los motivos de la agresión del copiloto al piloto

Si existió planificación previa

Si tiene o no una finalidad terrorista

¿Cuáles son los análisis sobre lo ocurrido en el vuelo de Flydubai?

El incidente en el vuelo FZ1073 de Flydubai, que tuvo que ser desviado y aterrizar de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, también ha puesto bajo análisis distintos aspectos relacionados con la seguridad de la aeronave y la actuación de la tripulación.

Problema médico o psicológico no detectado

El incidente también abrió preguntas sobre los controles médicos, psicológicos y de antecedentes que se aplican a los pilotos.

El experto en seguridad aérea Philip Baum señaló a The Guardian que la seguridad comienza antes de que una persona entre a la cabina y destacó la importancia de las verificaciones de antecedentes, los exámenes médicos y las evaluaciones psicológicas.

La caída del avión a más de 14 mil pies de altura

De acuerdo con Reuters, el avión perdió más de 14 mil pies de altitud en menos de 30 segundos, una caída que volvió a poner bajo análisis la respuesta de la aeronave y de la tripulación durante una emergencia.

Aunque los pilotos están entrenados para responder ante descensos rápidos, Meidar Barr, exjefe de la Asociación de Pilotos de Israel, señaló a la agencia que una situación de este tipo representa un desafío para la tripulación debido a las condiciones que se generan dentro de la aeronave.

La actuación de los pasajeros en el momento de la crisis

Durante el ataque al piloto, éste logró permitir el acceso a la cabina a los pasajeros y miembros de la tripulación, quienes lograron someter al copiloto y tomar el control de la aeronave.

Sin embargo, se abre la interrogante sobre dicha reacción de los pasajeros, así como la toma de control del avión durante una emergencia, debido a que es “extremadamente exigente” hacerlo cuando no se preparó el vuelo con antelación, de acuerdo con Meidar Barr en declaraciones para DW.

¿Cómo llegó el arma a la cabina?

Una de las preguntas que permanecen abiertas es cómo ocurrió exactamente la agresión y qué objeto fue utilizado. Aunque distintas versiones han hablado de un cuchillo, Ángel González, piloto y subdirector técnico del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA), pidió cautela y señaló a Cadena SER que no está confirmado si se utilizó un cuchillo u otro objeto.

El representante del sindicato también explicó que las tripulaciones pasan controles de seguridad y que conocen el código para acceder a la cabina, aunque el sistema puede ser bloqueado desde el interior.

Seguridad en las cabinas de los aviones

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, se implementó un reforzamiento en las puertas de las cabinas para evitar que terceros puedan tener acceso con facilidad; sin embargo, nadie esperó que el problema se originara desde el interior.

En este sentido, Philip Baum, experto internacional en seguridad aérea, afirmó que la seguridad comienza desde antes de que se abran las puertas de la cabina.

“El método principal consiste en asegurarse de que las personas que se contratan hayan pasado por exhaustivas verificaciones de antecedentes, exámenes médicos y evaluaciones psicológicas”, dijo en entrevista para The Guardian.

Desvían un vuelo de Flydubai a Israel por una pelea entre pilotos



Momentos de terror a bordo de un vuelo que viajaba de Dubái a Tel Aviv. El avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita después de un incidente violento en la cabina. Según pasajeros, uno… pic.twitter.com/rnjKzhpTtD — DW Español (@dw_espanol) September 30, 2026

¿Para cuándo estarán los resultados de las investigaciones?

Tanto las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos como la Autoridad General de Aviación Civil (GCAA) no han establecido una fecha estimada para la publicación de los resultados con carácter oficial sobre el incidente.

La GCAA indicó que las conclusiones y el reporte definitivo se darán a conocer al público una vez que concluyan todas las diligencias técnicas y jurídicas.

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