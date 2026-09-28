KidZania Santa Fe abre un espacio para que niños experimenten con el diseño de ropa y calzado

Aprende a diseñar en KidZania con Adidas. Foto: A. Flores / Uno TV

Niñas, niños y jóvenes podrán convertirse en diseñadores de adidas en KidZania Santa Fe, donde se inauguró un Estudio de Diseño de Adidas que les permitirá crear y personalizar tenis, prendas de vestir y gorras mediante herramientas digitales y tecnología 3D.

El espacio permanente busca acercar a los visitantes al proceso creativo detrás de los productos de la marca deportiva, a través de una actividad en la que podrán experimentar con colores, texturas y gráficos, además de visualizar sus propuestas en tres dimensiones.

Durante la inauguración,José Antonio del Razo, director de Marketing y Socio de Propósito de KidZania, explicó que esta experiencia permitirá a los niños conocer una profesión que no siempre resulta fácil de explorar desde pequeños.

“Este es un establecimiento donde los niños van a poder jugar a ser diseñadores”, señaló en entrevista con UnoTV.

¿Cómo funciona el Estudio de Diseño de adidas en KidZania?

Foto: A. Flores / Uno TV

La actividad comienza cuando cada participante recibe una estación de trabajo equipada con una tablet, desde la cual podrá desarrollar su propuesta.

Primero deberá elegir entre las líneas adidas Originals y Performance. Después, seleccionará el producto que desea diseñar, una prenda de vestir, un par de tenis o una gorra.

A través de una plataforma digital, los participantes podrán personalizar sus creaciones con diferentes combinaciones de colores, texturas y elementos gráficos, así como elegir el emblema de adidas que incluirán en su diseño.

Una de las herramientas principales será la visualización en 3D, que permitirá observar las piezas desde distintos ángulos, girarlas digitalmente y revisar los detalles antes de finalizar el trabajo.

Al terminar, los niños podrán enviar sus diseños a una pantalla, algunas de las creaciones podrán ser seleccionadas para exhibirse en las paredes holográficas del establecimiento. Con esta experiencia se busca que los visitantes no solamente conozcan el resultado final de un producto, sino que participen en las decisiones que forman parte de su diseño.

El directivo también destacó que uno de los objetivos es que los participantes desarrollen ideas que representen a México y a las comunidades que visitan KidZania.

Una experiencia para niños de 4 a 16 años

El Estudio de Diseño adidas está dirigido a visitantes de entre 4 y 16 años, cada sesión tiene una duración aproximada de 20 minutos y admite hasta 10 participantes.

Durante la actividad, los niños estarán acompañados por un “Zupervisor”, quien asumirá el papel de jefe de diseño y los guiará en el desarrollo de sus propuestas.

La dinámica les permitirá conocer algunos principios básicos del diseño aplicado a la moda, como el uso del color, las formas, las texturas y los gráficos, además de experimentar con herramientas tecnológicas.

Adidas busca impulsar la creatividad desde la infancia

Sandra Alcaraz, Head of Kids Marketing de Adidas, destacó que la colaboración con KidZania busca inspirar a las nuevas generaciones a descubrir sus capacidades y confiar en sus ideas.

Durante la inauguración, explicó que el proyecto comenzó a desarrollarse hace aproximadamente un año y medio, con el objetivo de crear una experiencia diferente para acercarse a los niños.

“Esperamos que cada uno de estos niños salga de esta experiencia creyendo un poco más en ellos mismos y en todo lo que es capaz de lograr”, expresó.

La representante de la marca también destacó la importancia de valores relacionados con el deporte, como el trabajo en equipo, y la posibilidad de que los participantes descubran nuevas habilidades.

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