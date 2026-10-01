“Viva pero muy grave”: Christa Pike está en estado crítico tras recibir doble inyección letal

Christa Pike recibió doble inyección letal. Foto: Reuters

La condenada a muerte Christa Pike, de 50 años, permanece con vida pero en estado crítico después de sobrevivir a una ejecución mediante inyección letal en el estado de Tennessee, Estados Unidos.

De acuerdo con su defensa, la reclusa recibe atención médica especializada para intentar salvarle la vida después de que el procedimiento aplicado por las autoridades penitenciarias no lograra provocar su fallecimiento.

“Nos han dicho que está en estado crítico y que recibe atención médica para salvarle la vida”, declaró su abogado, Randy Spivey.

El caso de #ChristaPike abrió un nuevo debate sobre el protocolo de #Tennessee: autoridades penitenciarias aseguran que siguieron cada paso establecido, mientras la defensa denunció dificultades para acceder a las venas y otras complicaciones. La ONU pidió que no se realice otro… pic.twitter.com/JQbaxSkP9j — Uno TV (@UnoNoticias) October 1, 2026

Sobrevivió a una ejecución que debía concretarse el miércoles

Pike debía convertirse en la primera mujer ejecutada mediante inyección letal en Tennessee en cerca de 200 años.

La ejecución fue autorizada horas antes por la Corte Suprema de Estados Unidos y se llevó a cabo en la prisión de máxima seguridad Riverbend.

Sin embargo, el procedimiento no tuvo el resultado esperado y terminó con el traslado de la condenada a un hospital.

Testigos dicen que seguía consciente

Periodistas y otros observadores que presenciaron la ejecución afirmaron que Pike continuaba mostrando señales de vida después de recibir las inyecciones.

Algunos reportaron que cantaba por momentos, realizaba movimientos y llegó a quejarse de dolor en uno de sus brazos tras el inicio del procedimiento.

También señalaron que la mujer seguía respirando cuando los funcionarios penitenciarios ordenaron desalojar la sala.

Poco después, una ambulancia abandonó el complejo penitenciario rumbo a un centro médico.

Mientras permanece hospitalizada en condición crítica, las autoridades intentan esclarecer cómo una ejecución autorizada por los tribunales terminó convirtiéndose en uno de los casos más inusuales registrados recientemente en el sistema penitenciario estadounidense.

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